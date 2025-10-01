Após a goleada do Real Madrid sobre o Kairat, pela Champions League, os holofotes se voltaram para Federico Valverde. O uruguaio começou no banco de reservas e não entrou em campo, o que gerou especulações na imprensa espanhola e europeia sobre um suposto desentendimento com o técnico Xabi Alonso.

A polêmica ganhou força porque, na véspera do jogo, o meia havia declarado em coletiva que não se sente confortável atuando improvisado na lateral, posição que vem ocupando desde as lesões de Alexander-Arnold e Carvajal. Jornais como "Marca", "Diario AS", "Sport" e "Mundo Deportivo" chegaram a afirmar que a decisão de deixá-lo fora do jogo teria sido uma espécie de resposta do treinador à declaração pública.

Nesta quarta-feira (1º), Valverde utilizou suas redes sociais para negar qualquer problema interno e reforçar seu compromisso com o clube.

Veja o comunicado de Valverde

"Li vários artigos atacando a minha pessoa. Sei que tive jogos ruins, tenho consciência disso. Não me escondo e dou a cara a tapa.

Fico realmente triste. Podem dizer muitas coisas sobre mim, mas em hipótese alguma podem dizer que me nego a jogar. Eu dei tudo e mais um pouco por este clube; joguei fraturado, machucado, e jamais me queixei ou pedi um descanso.

Tenho uma boa relação com o treinador, o que me dá a confiança para conversar com ele sobre qual é a posição que mais me agrada em campo. Mas eu sempre, sempre o informei que estou disponível para cumprir minha função em qualquer lugar, em qualquer viagem e em todos os jogos.

Deixei a alma neste clube e continuarei fazendo isso. Mesmo que, às vezes, o esforço não seja suficiente ou eu não esteja jogando como gostaria, juro pelo meu orgulho que jamais vou me render e lutarei até o final, jogando onde for"

Valverde comemora segundo gol do Real Madrid sobre o RB Salzburg no Mundial (Foto: Franck Fife/AFP)

Supostas cenas do jogador cabisbaixo no banco, apenas observando os companheiros, reforçaram a leitura de que havia um desconforto interno. A imprensa espanhola debateu o episódio, mas Valverde fez questão de desmentir que estivesse insatisfeito com o treinador.

Após a partida, Fran García, lateral-esquerdo do Real Madrid, também comentou a situação do colega e garantiu que entende a frustração do uruguaio.

– Conhecendo o Fede, com certeza se incomoda com a situação. Ele sempre gosta de estar envolvido desde o começo. Sempre podemos contar com ele. Se eu pudesse ir para a batalha com ele, eu iria, porque ele dá a cara a tapa por nós – afirmou.

