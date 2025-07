A janela de transferências do meio do ano, reaberta no dia 10 de julho, já movimentou cifras estratosféricas. Até o momento, mais de 26 bilhões de reais trocaram de mãos no futebol mundial, em uma dança que reafirma o poderio financeiro da Premier League, liga responsável por nove das dez transferências mais caras da temporada - incluindo as sete primeiras da lista.

A principal negociação até agora foi a do alemão Florian Wirtz, vendido pelo Bayer Leverkusen ao Liverpool por impressionantes €125 milhões. Além dos ingleses, que juntos movimentaram €650 milhões apenas entre as 10 maiores transferências, somente o Real Madrid, com a compra de Dean Huijsen junto ao Bournemouth (8ª posição, €62,5 milhões), aparece entre os protagonistas.

— A Premier League é hoje a única liga de futebol global que consegue receita relevante e diferenciada pelos direitos de transmissão fora do seu país. Os jovens talentos já não sonham mais em atuar em um grande clube europeu específico. Dizem que querem jogar "na Premier". Mesmo com o ingresso dos investimentos sauditas, os ingleses serão responsáveis por mais da metade do dinheiro gasto em todo o mundo com transferências, e esse percentual deve crescer, para chegar a dois terços, ou mesmo três quartos do total, em até duas décadas — analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Brasil, empresa que agencia diversos jogadores do futebol mundial.

O predomínio britânico nas janelas de transferência já não é novidade, mas os valores continuam a impressionar. Segundo Cláudio Fiorito, CEO da agência P&P Sports Management, empresa que administra a carreira do zagueiro Vitor Reis, ex-Palmeiras e atualmente no Manchester City, o momento evidencia também o modelo agressivo das diretorias inglesas na busca por talentos em ascensão.

— Os clubes da Premier League operam com margens e planejamento muito bem definidos. Eles são rápidos, monitoram atletas com tecnologia de ponta e estão dispostos a pagar caro por jogadores que se encaixam em seus projetos esportivos. Além disso, o investimento que os clubes fazem acaba valorizando toda a liga, que hoje é uma das mais atrativas do mundo — pontua Fiorito.

Wirtz foi anunciado pelo Liverpool (Foto: Reprodução)

Outro dado relevante da janela é a nacionalidade dos atletas envolvidos nas maiores transferências. Os países com mais representantes na lista são Brasil e Espanha, ambos com dois entre os dez nomes mais caros. A presença dos brasileiros reforça o país como um celeiro de talentos, mesmo em um contexto onde o futebol de base europeu se fortalece.

Para Diego Vieira, CEO da E-Scout, plataforma de scouting especializada em futebol de base no Brasil, a visibilidade precoce dos atletas é decisiva nesse processo.

— A captação precoce dos atletas das categorias de base, por parte dos clubes brasileiros, cria um efeito nos clubes europeus, que sempre compraram no mercado brasileiro. O Brasil desde sempre é o maior exportador de jogadores do futebol mundial e o motivo deles anteciparem isso é para que eles tenham cada vez mais informação e conhecimento sobre os atletas que são ‘diferentes’ aqui no mercado e que eles vão ter uma oportunidade de pagar uma quantia muito menor investindo nesse jogador antes mesmo dele completar 18 anos — explica.

Com o fechamento da janela previsto para 1º de setembro na maioria das ligas europeias, o mercado ainda pode registrar novos recordes. Enquanto isso, a Premier League segue dominando não apenas os gramados, mas as finanças e os bastidores da bola.

Veja o top 10 das contratações mais caras da janela

Florian Wirtz – Liverpool – €125 milhões Matheus Cunha – Manchester United – €74,2 milhões Viktor Gyökeres - Arsenal - €73,5 milhões Martín Zubimendi – Arsenal – €70 milhões Jamie Gittens – Chelsea – €64,3 milhões Mohammed Kudus – Tottenham – €63,8 milhões João Pedro – Chelsea – €63,7 milhões Dean Huijsen – Real Madrid – €62,5 milhões Anthony Elanga – Newcastle – €61,4 milhões Tijjani Reijnders – Manchester City – €55 milhões

