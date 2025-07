Lamine Yamal coloca cinco brasileiros em time ideal de todos os tempos

O craque do Barcelona Lamine Yamal escalou seu time ideal de todos os tempos e colocou cinco jogadores brasileiros na lista. O jovem de 18 anos acabou de assumir a lendária camisa 10 do clube da Catalunha.

Por incrível que pareça, a joia não teve vergonha de colocar alguns astros do maior rival do Barcelona. Zinedine Zidane, Sérgio Ramos, Iker Casillas e Marcelo foram escolhidos e fizeram a maior parte da carreira no Real Madrid.

Além de Marcelo, Lamine Yamal colocou o brasileiro Daniel Alves para compor a defesa do seu time ideal de todos os tempos. O resto do setor defensivo é composto por Iker Casillas, Sérgio Ramos e Geárd Pique.

No setor ofensivo, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho foram os brasileiros escolhidos para formarem o time ideal de Lamine Yamal. Neymar, maior ídolo da joia espanhola, ficou na armação do jogo com Lionel Messi.

Lamine Yamal, comandado por Flick, teve excelente temporada (Foto: Reprodução/Lamine Yamal)

Veja time completo de Lamine Yamal

Pesquisa indica favorito para a Bola de Ouro

Uma pesquisa realizada pelo "Estudi Press" para o jornal "Mundo Deportivo", tendo a torcida do Barcelona como alvo da votação, indicou o favorito para vencer a Bola de Ouro referente a temporada 2024/25. O escolhido não foi o brasileiro Raphinha, que durante boa parte do ano esteve em evidência, e sim o fenômeno Lamine Yamal, com larga vantagem.

Campeão da Supercopa da Espanha, da Copa do Rei e de La Liga, Lamine Yamal se apresenta sólido perante ao critério de conquistas, além de ter sido a grande sensação da temporada com todo o seu talento individual e o jogo vistoso. Para a pesquisa, nem a eliminação para a Inter de Milão nas semifinais da Liga dos Campeões ou o vice-campeonato da Liga das Nações deveriam ser determinantes para tirar a Bola de Ouro do atacante de 18 anos.