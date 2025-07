Há exatos dois anos, Lionel Messi estreava pelo Inter Miami marcando um gol nos acréscimos contra o Cruz Azul, do México, pela Copa das Ligas. O lance marcou não apenas o início da trajetória do craque argentino no futebol norte-americano, mas também uma revolução na história do clube e da Major League Soccer (MLS).

De lanterna da Conferência Leste, o Inter Miami passou a ser tratado como uma potência esportiva e comercial nos Estados Unidos. Em menos de um ano, o clube conquistou a Leagues Cup e, em 2024, venceu a Supporters’ Shield, prêmio dado à equipe com a melhor campanha na temporada regular. Messi foi o principal nome da transformação: em 67 jogos com a camisa rosa, balançou as redes 56 vezes, distribuiu 23 assistências e conquistou os prêmios de artilheiro e MVP da última edição da liga.

O craque também foi responsável por atrair nomes como Sergio Busquets, Jordi Alba e Luis Suárez, seus ex-companheiros no Barcelona. O reencontro elevou o nível técnico da equipe e aumentou ainda mais sua visibilidade global.

Impacto de Messi dentro e fora de campo

O crescimento não foi apenas esportivo. Estudos das consultorias "Sportico" e "Sports Value" apontam que o faturamento do Inter Miami saltou 131% em um ano, chegando a 190 milhões de doláres em 2024 - a maior receita da MLS. A própria liga também colheu os frutos da chegada do argentino: de acordo com levantamento da SponsorUnited, as receitas com patrocínio cresceram 13%, atingindo 665 milhões de doláres.

Messi também levou multidões aos estádios. Foram 72 mil torcedores no Arrowhead Stadium, em Kansas City, e mais de 65 mil no Gillette Stadium, em Boston. No streaming, o MLS Season Pass bateu recorde no dia da estreia, com aumento de 1.690% nas assinaturas - mais de 100 mil novos usuários.

No Brasil, a trajetória do camisa 10 pode ser conferida de perto. A exposição interativa “The Messi Experience - A Dream Come True” está em cartaz no Shopping Eldorado, em São Paulo, até agosto. A mostra reúne projeções 360º, atividades tecnológicas e momentos marcantes da carreira do astro argentino.

