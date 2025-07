A transição para a maioridade de Lamine Yamal foi marcada por uma polêmica festa no último sábado (12). A comemoração dos 18 anos tornou-se alvo de controvérsia na Espanha após denúncias de que o atleta teria contratado pessoas com nanismo para participarem do evento a fins recreativos. A acusação, feita pela Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas com Nanismo (ADEE), classificou a prática como discriminatória.

A festa aconteceu em um iate de luxo e contou com a presença de ilustres personalidades. Segundo a legislação espanhola que rege os direitos das pessoas com deficiência, é proibida a realização de "espetáculos ou atividades recreativas em que se use pessoas com deficiência para provocar piada ou escárnio de modo contrário ao respeito devido à dignidade humana".

— A ADEE condena e denuncia publicamente a contratação de pessoas com nanismo como parte do entretenimento da recente festa de 18 anos de Lamine Yamal. A Associação anuncia que tomará ações legais e sociais para salvaguardar a dignidade destas pessoas, considerando que estes fatos ferem a legislação e também os valores éticos fundamentais de uma sociedade que pretende ser igualitária e respeitosa — diz a entidade em nota oficial.

Caso a infração seja considerada grave, Yamal poderá ser punido com uma multa de até 1 milhão de euros — o equivalente à cerca de R$ 6,5 milhões na cotação atual. Até o momento, o jogador não se pronunciou publicamente sobre o caso.

