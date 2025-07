Lamine Yamal dá boas-vindas a novo astro do Barcelona

Lamine Yamal terá um novo companheiro de ataque na próxima temporada: Marcus Rashford. O atacante inglês já está em Barcelona para assinar com o clube e foi recepcionado virtualmente pelo jovem astro blaugrana. Rashford publicou uma foto em um avião a caminho da Espanha, e Yamal comentou com um emoji de coração - um gesto que repercutiu entre os torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na imagem publicada nas redes sociais, Rashford aparece a bordo de um avião, indicando, ainda que de forma sutil, sua chegada à Espanha para selar o acordo. O comentário de Yamal foi interpretado como uma sinalização de boas-vindas e aprovação da contratação.

continua após a publicidade

➡️‘Azar o deles’: Paul Pogba opina sobre ida de Marcus Rashford para o Barcelona

Comentário de Lamine Yamal na foto de Rashford, novo reforço do Barcelona (Foto: Reprodução/Instagram)

Rashford já havia demonstrado interesse em jogar com Yamal

Em junho, Marcus Rashford participou de uma entrevista com os influenciadores "Buyer Brothers", na qual revelou que gostaria de atuar ao lado de Lamine Yamal. A declaração ganhou destaque na imprensa espanhola e intensificou os rumores de sua ida ao Barça.

- Claro que eu gostaria de jogar com Lamine Yamal. Todo mundo quer jogar com os melhores, então espero que aconteça. É difícil descrever o que ele está fazendo. Ele está atuando em altíssimo nível com apenas 17 anos. Acho que nunca vimos nada parecido - afirmou o atacante do Manchester United na ocasião.

continua após a publicidade

Barcelona já acertou os detalhes, e espera assinatura

O Barcelona acertou a contratação de Marcus Rashford por empréstimo de uma temporada, com opção de compra. A proposta foi aceita pelo Manchester United, que não pretende utilizar o jogador sob o comando de Rúben Amorim. A operação, considerada financeiramente viável, atende ao desejo do clube catalão de reforçar o setor ofensivo, especialmente com um jogador que atue tanto pelos lados quanto centralizado.

➡️Ex-Botafogo terá desafio em sua trajetória pelo Atlético de Madrid; entenda

Rashford tem contrato com o United até 2028 e recebe mais de 325 mil libras por semana. Na última temporada, foi emprestado ao Aston Villa, onde marcou quatro gols em 17 partidas antes de sofrer uma lesão. O atacante já havia manifestado interesse em buscar novos desafios, e seu nome vinha sendo monitorado por Deco há meses. Antes de fechar com o inglês, o Barça tentou sem sucesso as contratações de Nico Williams e Luis Díaz.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.