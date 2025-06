Vídeo de Yamal com Cristiano Ronaldo viraliza na web: ‘Atitude infantil’

No primeiro embate de gerações entre Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal, o português levou a melhor e venceu a Nations League no domingo (8) após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar. Após o fim do jogo, um vídeo feito da arquibancada gerou especulações sobre a atitude do jovem espanhol com Cristiano Ronaldo.

O nome de duas das figuras mais importantes do futebol mundial está em alta desde o grande jogo que Portugal e Espanha protagonizaram na final da Nations League. Porém, nem só o fator campo e bola chamou atenção.

No momento que os atletas das duas seleções estavam se cumprimentando ao final do jogo, a forma com que Yamal passa por Cristiano Ronaldo chamou a atenção das redes sociais, e muitos especularam que ele virou a cara. Veja o vídeo e os comentários da web.

Assista o vídeo e a reação da web

Cristiano Ronaldo manda recado a Lamine Yamal após título na Nations League

Ao fim da partida entre Portugal e Espanha, Cristiano Ronaldo mandou uma mensagem de carinho a Lamine Yamal.

Com 2 a 1 no placar a favor dos espanhóis, Cristiano marcou o gol de empate aos 15' do segundo tempo. Nuno Mendes fez jogadaça pelo lado esquerdo e cruzou. A bola contou com desvio e chegou no camisa 7, que não desperdiçou e empatou para Portugal.

Cristiano Ronaldo na final da Nations League após fazer o gol (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)

Após 2 a 2 no tempo de jogo, a partida foi para a prorrogação e, posteriormente, para os pênaltis. Rúben Neves fez o pênalti decisivo que deu o título para os lusitanos — o segundo na história da Nations League.

Após o resultado, Cristiano foi perguntado sobre o principal fenômeno do futebol mundial desta temporada: Lamine Yamal. Com atuação discreta, o ponta foi indeterminante na partida e não conseguiu impor seu jogo pelo lado direito do campo. Contudo, o português foi gentil ao responder sobre o camisa 19 da Fúria. O astro fez uma previsão do longo futuro que ele terá pela frente no esporte.

— Ele vai ganhar muitos títulos, tanto coletivos quanto individuais. Ele tem apenas 17 anos. Repito: é um garoto com muito a melhorar. Ele é um fenômeno, mas temos que deixá-lo em paz, é o que eu peço. Ele tem uma carreira muito longa pela frente e vencerá certamente a Nations League muitas vezes — disse o português.