Qual o salário de Jorginho, alvo do Flamngo, na Inglaterra?

O Flamengo segue sonhando com a contratação de Jorginho para reforçar o elenco na disputa do Mundial de Clubes 2025. O volante do Arsenal aproveitou a folga da Data Fifa para visitar o Rio de Janeiro, mas sua presença na cidade não tem relação direta com a negociação.



Enquanto o clube tenta viabilizar o negócio, o jogador segue com contrato vigente no futebol inglês e recebe um salário milionário no Arsenal.

💰 Quanto Jorginho ganha no Arsenal?

De acordo com o site Capology, Jorginho recebe um salário bruto anual de € 6,78 milhões (R$ 41,9 milhões) no Arsenal. Convertendo os valores, o volante fatura:

🔹 Por ano – € 6,78 milhões (R$ 41,9 milhões)

🔹 Por mês – € 565 mil (R$ 3,5 milhões)

🔹 Por semana – € 130,3 mil (R$ 807 mil)

🔹 Por dia – € 18,6 mil (R$ 115 mil)

Os números refletem a valorização do jogador no mercado europeu. Aos 33 anos, Jorginho é peça importante no Arsenal, mas vê com bons olhos um possível retorno ao Brasil.

🔥 Negociação entre Flamengo e Jorginho

Em janeiro, o Flamengo apresentou a Jorginho uma proposta de € 10 milhões (R$ 62 milhões) líquidos por três anos de contrato. Com impostos, o custo total para o clube chegaria a quase € 13 milhões (R$ 81 milhões). As partes, no entanto, ainda negociam valores.

Para viabilizar a chegada do volante antes do Mundial, o Flamengo precisa também de um acordo com o Arsenal. O contrato de Jorginho se encerra em 30 de junho, mas o clube carioca quer contar com o jogador na competição da Fifa, que começa em 15 de junho.