Em jogo sem muitas ações, a Inglaterra venceu a Albânia por 1 a 0 em jogo válido pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A seleção inglesa dominou o jogo, sendo absoluta, porém, não foi tão eficaz em suas jogadas. Os artilheiros da partida foram Myles Lewis-Skelly, que marcou seu primeiro gol na seleção, e Harry Kane, capitão da Inglaterra.

Com a vitória, a Inglaterra assume a liderança momentânea no Grupo K, nas Eliminatórias da Copa do Mundo. A Albânia, com a derrota, fica na lanterna do mesmo grupo.

Inglaterra x Albânia: como foi o jogo?

A Inglaterra começou dominante no jogo. Desde o primeiro minuto, a Albânia não conseguiu jogar, só vendo a seleção inglesa jogar. Os Three Lions pressionavam, não deixavam a seleção de Sylvinho jogar e martelavam. A pressão foi tão grande que aos 20 minutos, Myles Lewis-Skelly abriu o placar da partida.

O astro do Arsenal marcou o seu primeiro gol na seleção em sua estreia após bela assistência de Jude Bellingham. Ao fim da primeira etapa, a Inglaterra continuou sua pressão, mas chegando poucas vezes à meta da Albânia. Quando chegou, parou no travessão.

Albânia e Inglaterra estrearam pela Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Glyn Kirk/AFP)

No segundo tempo, o domínio inglês continuou, entretanto, seguiu a mesma tônica da primeira etapa. A Inglaterra dominava, tendo mais ações, mais posses de bola e mais volume na partida, entretanto, não caprichava na finalização das suas jogadas. Na reta final da partida, Kane acordou os torcedores e conseguiu fazer o segundo da partida.

O que vem por aí?

A próxima partida da Inglaterra nesta Data Fifa será contra a Letônia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo irá acontecer nesta segunda-feira (24), no Wembley Stadium, às 16h45. Já a Albânia, irá enfrentar a Andorra, no estádio Air Albania. O jogo acontecerá às 16h45, também na segunda-feira.

✅ FICHA TÉCNICA

Inglaterra 2x0 Albânia

1º RODADA - ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO

📆 Data e horário: sexta-feira, 21 de março de 2025, às 16h45 (de Brasília);

📍 Local: Wembley Stadium, em Londres (ING);

🕴️ Arbitragem: Alejandro Hernández (árbitro); José Naranjo e Diego Sánchez (assistentes); Cesar Soto Grado (VAR)

⚽ Gols: Lewis-Skelly (ING 20'/1T) Harry Kane (ING 36'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Djimsiti (ALB)

🟥 Cartão vermelho: --

⚽ESCALAÇÕES

INGLATERRA (Técnico: Thomas Tuchel)

Pickford; Walker, Konsa, Dan Burn, Lewis-Skelly; Curtis Jones, Rice; Foden, Bellingham, Rashford; Harry Kane

ALBÂNIA (Técnico: Sylvinho)

Strakosha; Balliu, Ismajli, Ajeti e Naser Aliji; Ramadani; Bajrami, Laci, Asllani, Asani; Uzuni