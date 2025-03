Israel e Noruega se enfrentam nesta terça-feira (25), em um estádio neutro na Hungria, pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026, e o clima já é de hostilidade antes de a bola rolar. Isso porque a federação e os jogadores do país do Oriente Médio ordenaram que ninguém troque camisas com Haaland, Odegaard, ou qualquer outro atleta da seleção adversária.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o tablóide "VG", da Noruega, jogadores da seleção israelense não gostaram do posicionamento de alguns atletas noruegueses sobre os conflitos na Faixa de Gaza.

continua após a publicidade

Desde o sorteio das chaves das Eliminatórias, em dezembro de 2024, pessoas ligadas à seleção da Noruega detonaram a postura de Israel no conflito contra a Palestina. Os jogadores israelenses alegam que o posicionamento os "despreza".

- Qualquer um que pegue uma camisa de Haaland, Odegaard e Sorloth deveria ter vergonha. É a seleção de um país que nos despreza - disse um dos jogadores de Israel, em uma entrevista anônima.

continua após a publicidade

- Nenhum de nós pode permanecer indiferente aos ataques que Israel infligiu à população de Gaza - declarou o presidente da Federação Norueguesa.

Como estão Israel e Noruega nas Eliminatórias?

Na primeira rodada do Grupo I, a Noruega goleou a Moldávia, fora de casa, por 5 a 0, com direito a gol do artilheiro Erling Haaland. Do outro lado, Israel bateu a Estônia por 2 a 1. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (25), às 16h45, no Nagyerdei Stadion, na Hungria. O jogo terá transmissão ao vivo do Disney+.