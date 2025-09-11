Campeão da Copa com a França em 2018 anuncia aposentadoria

Campeão da Copa do Mundo pela França em 2018, o goleiro Steve Mandanda anunciou a aposentadoria do futebol nesta quarta-feira (10), em entrevista ao jornal francês "L'Équipe". O ex-jogador estava sem clube desde o dia 1° de julho, após o término do contrato com o Rennes.

— Preciso de um tempo para aceitar, porque não é fácil, mas sim, estou saindo. Tive um longo período de reflexão porque recebi muitas propostas, mas eu disse não a todas — disse Mandanda.

Formado nas categorias de base do Le Havre, Mandanda foi goleiro do Olympique de Marseille por 14 anos, quando foi contratado em 2007 na sua primeira temporada na elite do futebol francês. No clube, foi campeão da Ligue 1, venceu três Copas da Liga Francesa e uma Supercopa da França.

Mandana pela seleção da França

Pela seleção da França, Mandanda disputou três Copas do Mundo e conquistou o título em 2018 na Rússia. O goleiro foi reserva de Hugo Lloris por muitos anos e participou das maiores campanhas da equipe de Deschamps, desde a final da Eurocopa de 2016, em casa, até a final da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Ele havia anunciado o fim de sua carreira internacional em janeiro de 2023.

