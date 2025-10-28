menu hamburguer
Neymar se pronuncia após oficialização de namoro entre Vini Jr e Virginia

Astro do Real Madrid e influenciadora assumiram namoro nesta terça-feira (28)

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 28/10/2025
12:37
Neymar está fora contra o Bahia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraNeymar, atacante do Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Neymar, camisa 10 do Santos e estrela do futebol mundial, se pronunciou depois que Vini Jr e Virginia assumiram o namoro nas redes sociais. Nas cores tradicionais do amor, Vini apostou no vermelho e branco para reconquistar o coração da influenciadora.

O anúncio oficial do namoro entre Vini Jr e Virginia pegou muita gente desprevinida. A influenciadora vinha postando fotos em Madrid, na Espanha, mas sem o craque do Real Madrid. Nesta terça-feira (28), o astro tomou a iniciativa de tonar o casal oficial.

➡️Vini Jr. e Virgínia oficializam namoro; veja como foi o pedido

Na própria foto do casal no Instagram, Neymar deixou um comentário sobre o casal Vini Jr e Virginia.

- Menino tá amando😍👏 - comentou o craque da Vila Belmiro.

Os primeiros contatos entre Vini Jr e a influenciadora Virginia Fonseca aconteceram pelo Instagram em julho deste ano. O primeiro encontro presencial ocorreu durante a festa de aniversário de 25 anos do atleta, realizada no Rio de Janeiro em 19 de julho. A própria influenciadora mencionou que "acha" que começou a ficar com o jogador em setembro.

Vini Jr e Virgínia oficializam relacionamento (Foto: Reprodução)
Vini Jr e Virgínia oficializam relacionamento (Foto: Reprodução)

Veja comentário de Neymar na foto de Vinicius Júnior

Quem é Virginia Fonseca, namorada de Vini Jr?

Virginia Fonseca, cujo nome completo é Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa, é uma influenciadora digital, apresentadora de televisão, empresária e youtuber brasileira-americana, nascida em 6 de abril de 1999 em Danbury, Connecticut (EUA).

De ascendência portuguesa, ela se mudou para o Brasil aos 3 anos de idade, crescendo principalmente em Governador Valadares (MG). Apesar da cidadania americana, ela não fala inglês fluentemente e vive em Goiânia (GO) atualmente.

Seus negócios são altamente lucrativos: a WePink faturou 168,5 milhões de reais em 2022, e ela ganhou diversos prêmios, como Influenciadora do Ano no People's Choice Awards (2022) e TikToker do Ano no iBest (2021).

Virginia namorou o youtuber Rezende por dois anos antes de se relacionar com Zé Felipe em 2020. Eles se casaram em março de 2021 e tiveram três filhos: Maria Alice (2021), Maria Flor (2022) e José Leonardo (2024). Em maio de 2025, anunciaram a separação. Vini Jr e Virgínia assumiram o namoro nesta terça-feira (28)

