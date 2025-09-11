Jornal espanhol enaltece ex-Palmeiras e Grêmio: ‘Musculoso’
Brasileiro está aposentado desde 2016; foram 23 anos de carreira
Zé Roberto construiu um legado no futebol, com passagens por diversos clubes do Brasil e do exterior, além da Seleção. No cenário nacional, destacou-se com as camisas de Portuguesa, Grêmio e Palmeiras. No futebol europeu, ganhou projeção internacional principalmente por sua atuação na Alemanha, defendendo Bayer Leverkusen, Bayern de Munique e Hamburgo, além de uma passagem de menor destaque pelo Real Madrid.
Foi justamente por essa experiência pelos Merengues que o nome de Zé Roberto voltou aos holofotes nesta quinta-feira (11). O jornal "Marca", um dos principais veículos esportivos da Espanha, destacou a vida do ex-jogador após a aposentadoria. Mesmo fora dos gramados, o brasileiro continua chamando atenção pela forma física, resultado de uma rotina de treinos e hábitos saudáveis.
A publicação consiste em uma galeria de fotos que retrata dois momentos distintos da trajetória de Zé: sua breve passagem pelo Real Madrid e sua rotina atual, marcada por atividades físicas intensas.
Confira a repercussão do "Marca" sobre Zé Roberto 📰
Tradução: Ele tem 51 anos, jogou pelo Real Madrid e seu corpo musculoso impressiona o mundo (título).
Tradução: Os músculos de Zé Roberto, ex-jogador do Real Madrid que virou personal trainer, estão surpreendendo o mundo aos 51 anos (título). Continua a triunfar nas redes sociais ao publicar imagens da sua espetacular condição física aos 51 anos (subtítulo).
