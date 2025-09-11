Ousmane Dembélé, do PSG, vence prêmio de melhor jogador do mundo de revista francesa
Atleta de 28 anos viveu a melhor fase da carreira em 2024/25
- Matéria
- Mais Notícias
Setembro reserva um dos momentos mais aguardados pelos fãs de futebol: a premiação da Bola de Ouro. A cerimônia, que ocorrerá no dia 22 em Paris, tem entre os favoritos ao título o brasileiro Raphinha, do Barcelona. Contudo, em uma espécie de evento-teste para a honraria máxima, o vencedor foi outro: Ousmane Dembélé, do PSG, que conquistou o Onze d'Or 2025.
Relacionadas
- Fora de Campo
Jornal espanhol enaltece ex-Palmeiras e Grêmio: ‘Musculoso’
Fora de Campo11/09/2025
- Futebol Internacional
Ídolo do Cruzeiro reconsidera aposentadoria para jogar Copa do Mundo de 2026
Futebol Internacional11/09/2025
- Futebol Internacional
Jornal espanhol analisa momento dos brasileiros no Real Madrid: ‘Vivem situações distintas’
Futebol Internacional11/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O que é o Onze d'Or? ⚽
Concedido pela revista francesa Onze Mondial desde 1976, o Onze d'Or é um prêmio que rivaliza com a Bola de Ouro, da France Football, e elege o melhor jogador atuando na Europa. A escolha ocorre por votação dos leitores da revista, que avaliam o desempenho do atleta ao longo do ano, tanto no clube quanto na seleção nacional. Os segundos e terceiros colocados recebem, respectivamente, o Onze de Prata e o Onze de Bronze. Desde 1991, a premiação inclui também a eleição do Treinador do Ano. Lionel Messi detém o recorde de títulos, com quatro conquistas.
Na edição deste ano, Dembélé venceu por margem apertada o jovem Lamine Yamal, do Barcelona, com 32,5% dos votos contra 30%. Kylian Mbappé, do Real Madrid, ficou em terceiro lugar, com 12,5%, seguido pelo marroquino Achraf Hakimi (7%). Pedri (5,6%) e Raphinha (4,7%) completaram a lista nas quinta e sexta colocações, respectivamente. Veja o top-10 completo abaixo:
1. Ousmane Dembélé (PSG) 32,5%
2. Lamine Yamal (Barcelona) 30%
3. Kylian Mbappé (PSG) 12,5%
4. Achraf Hakimi (PSG) 7%
5. Pedri González (Barcelona) 5,6%
6. Raphinha (Barcelona) 4,7%
7. Mohamed Salah (Liverpool) 3,9%
8. Nicolò Barella (Inter) 1,2%
9. William Saliba (Arsenal) 1,2%
10. Lautaro Martínez (Inter) 0,9%
11. Vinicius (Real Madrid) 0,5%
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias