Futebol Internacional

Ousmane Dembélé, do PSG, vence prêmio de melhor jogador do mundo de revista francesa

Atleta de 28 anos viveu a melhor fase da carreira em 2024/25

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-FRA
imagem cameraOusmane Dembélé em apresentação pela seleção da França (Foto: Franck Fife/AFP)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 11/09/2025
09:25
  • Matéria
  Matéria

Setembro reserva um dos momentos mais aguardados pelos fãs de futebol: a premiação da Bola de Ouro. A cerimônia, que ocorrerá no dia 22 em Paris, tem entre os favoritos ao título o brasileiro Raphinha, do Barcelona. Contudo, em uma espécie de evento-teste para a honraria máxima, o vencedor foi outro: Ousmane Dembélé, do PSG, que conquistou o Onze d'Or 2025.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O que é o Onze d'Or? ⚽

Concedido pela revista francesa Onze Mondial desde 1976, o Onze d'Or é um prêmio que rivaliza com a Bola de Ouro, da France Football, e elege o melhor jogador atuando na Europa. A escolha ocorre por votação dos leitores da revista, que avaliam o desempenho do atleta ao longo do ano, tanto no clube quanto na seleção nacional. Os segundos e terceiros colocados recebem, respectivamente, o Onze de Prata e o Onze de Bronze. Desde 1991, a premiação inclui também a eleição do Treinador do Ano. Lionel Messi detém o recorde de títulos, com quatro conquistas.

Na edição deste ano, Dembélé venceu por margem apertada o jovem Lamine Yamal, do Barcelona, com 32,5% dos votos contra 30%. Kylian Mbappé, do Real Madrid, ficou em terceiro lugar, com 12,5%, seguido pelo marroquino Achraf Hakimi (7%). Pedri (5,6%) e Raphinha (4,7%) completaram a lista nas quinta e sexta colocações, respectivamente. Veja o top-10 completo abaixo:

1. Ousmane Dembélé (PSG) 32,5%
2. Lamine  Yamal (Barcelona) 30%
3. Kylian Mbappé (PSG) 12,5%
4. Achraf Hakimi (PSG) 7%
5. Pedri González (Barcelona) 5,6%
6. Raphinha (Barcelona) 4,7%
7. Mohamed Salah (Liverpool) 3,9%
8. Nicolò Barella (Inter) 1,2%
9. William Saliba (Arsenal) 1,2%
10. Lautaro Martínez (Inter) 0,9%
11. Vinicius (Real Madrid) 0,5%

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Atacante francês Dembélé com a Champions em Roland Garros (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
Ousmane Dembélé com a taça da Champions League de 2024/25 (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

