Setembro reserva um dos momentos mais aguardados pelos fãs de futebol: a premiação da Bola de Ouro. A cerimônia, que ocorrerá no dia 22 em Paris, tem entre os favoritos ao título o brasileiro Raphinha, do Barcelona. Contudo, em uma espécie de evento-teste para a honraria máxima, o vencedor foi outro: Ousmane Dembélé, do PSG, que conquistou o Onze d'Or 2025.

O que é o Onze d'Or? ⚽

Concedido pela revista francesa Onze Mondial desde 1976, o Onze d'Or é um prêmio que rivaliza com a Bola de Ouro, da France Football, e elege o melhor jogador atuando na Europa. A escolha ocorre por votação dos leitores da revista, que avaliam o desempenho do atleta ao longo do ano, tanto no clube quanto na seleção nacional. Os segundos e terceiros colocados recebem, respectivamente, o Onze de Prata e o Onze de Bronze. Desde 1991, a premiação inclui também a eleição do Treinador do Ano. Lionel Messi detém o recorde de títulos, com quatro conquistas.

Na edição deste ano, Dembélé venceu por margem apertada o jovem Lamine Yamal, do Barcelona, com 32,5% dos votos contra 30%. Kylian Mbappé, do Real Madrid, ficou em terceiro lugar, com 12,5%, seguido pelo marroquino Achraf Hakimi (7%). Pedri (5,6%) e Raphinha (4,7%) completaram a lista nas quinta e sexta colocações, respectivamente. Veja o top-10 completo abaixo:

1. Ousmane Dembélé (PSG) 32,5%

2. Lamine Yamal (Barcelona) 30%

3. Kylian Mbappé (PSG) 12,5%

4. Achraf Hakimi (PSG) 7%

5. Pedri González (Barcelona) 5,6%

6. Raphinha (Barcelona) 4,7%

7. Mohamed Salah (Liverpool) 3,9%

8. Nicolò Barella (Inter) 1,2%

9. William Saliba (Arsenal) 1,2%

10. Lautaro Martínez (Inter) 0,9%

11. Vinicius (Real Madrid) 0,5%

