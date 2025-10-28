Ídolo do Real Madrid, Kroos comenta atitude de Vini Jr: 'Também nunca gostei'

O ex-meia Toni Kroos, ídolo do Real Madrid, saiu em defesa de Vini Jr após as reclamações do atacante com o técnico Xabi Alonso durante o El Clásico do último domingo (26). O camisa 7 merengue se irritou ao ser substituído aos 27 minutos do segundo tempo e chegou a deixar o campo em direção aos vestiários antes de retornar ao banco.

Em seu podcast, o alemão demonstrou empatia com o brasileiro, que foi seu companheiro de Real Madrid entre 2018 e 2024.

— Quando você faz um grande jogo, especialmente num clássico, não fica feliz em sair. Eu também nunca gostei de ser substituído. Mas, para ser justo, nunca fui direto para o vestiário depois — afirmou Kroos.

O ex-jogador destacou que apenas quem está em campo pode compreender a emoção do momento.

— É fácil julgar de fora, mas ninguém sabe o que se sente ali, diante de 80 mil pessoas e com o placar em 2 a 1. É uma situação de muita emoção — completou.

Kroos disse que Vini Jr provavelmente já refletiu sobre o episódio.

— Quando ele pensa com calma, deve pensar que poderia ter guardado a raiva por mais tempo. Não é o ideal, mas é uma reação emocional — avaliou o ex-meio-campista.

Por fim, o alemão afirmou que Xabi Alonso deve tratar o caso com naturalidade.

— Os técnicos, principalmente os que já foram jogadores, não levam tudo tão a sério. Eu já vi isso muitas vezes — concluiu.

Vini Jr explode com Xabi Alonso após ser substituído no El Clásico

No El Clásico disputado no dia 26 de outubro de 2025, após uma boa atuação, Vini Jr foi substituído por Rodrygo. O camisa 7 do Real Madrid ficou furioso com a mudança e saiu do gramado reclamando da escolha e foi diretamente ao vestiário, mas se dirigiu ao banco de reservas logo depois.

— Eu? Ah, vai tomar no c*, sacanagem, car*. Ah, vai se f*. Eu? Sacanagem, po. Não é possível, po. Não é possível. Tá de sacanagem. Por que eu? Vou embora, vou lá pra baixo.

O técnico não falou com o brasileiro na saída de campo. Após o El Clásico, Xabi Alonso se pronunciou, elogiou a partida feita pelo atacante, mas deu um aviso.

— Fiquei com muitas coisas boas sobre o Vini. Não quero perder o foco no que é importante, mas são coisas sobre as quais falaremos. O Vini contribuiu muito, assim como os demais jogadores. É uma vitória merecida, e eu diria que é curta porque criamos bastante. Vai nos permitir recuperar a sensação de ser um time competitivo em jogos grandes. Falaremos sobre o resto. Há personalidades diferentes nos elencos e temos que entendê-las. Agora vamos aproveitar, e depois eu converso com ele sobre isso, claro — afirmou Xabi Alonso.

Vini Jr durante confronto entre Real Madrid e Barcelona (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

