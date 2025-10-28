Juventus x Udinese: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Campeonato Italiano
Confira todas as informações do duelo válido pelo Campeonato Italiano
Juventus e Udinese se enfrentam nesta quarta-feira (29), em jogo válido pelo Campeonato Italiano. A bola rola às 14h30 (de Brasília), no Juventus Stadium, em Turim (ITA), e terá transmissão ao vivo da Xsports e do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
A Juventus chega para o confronto em um momento de crise profunda, vindo de três derrotas consecutivas em todas as competições e enfrentando uma seca de quase 400 minutos sem marcar um gol. O desempenho ruim na Champions League e no campeonato culminou na demissão do técnico Igor Tudor.
Agora sob o comando do interino Massimo Brambilla, a equipe se apega ao seu retrospecto histórico esmagador contra o adversário: a Juventus venceu 13 dos seus últimos 16 jogos pela liga contra a Udinese e busca usar esse favoritismo para, finalmente, encerrar a má fase.
A Udinese viaja para Turim em um cenário completamente oposto, vivendo uma excelente fase que a deixou empatada em pontos (12) com a própria Juventus na tabela. A equipe de Kosta Runjaic tem se destacado por sua força fora de casa, possuindo um dos melhores retrospectos como visitante no campeonato. No entanto, o desafio é quebrar um tabu histórico gigantesco, já que a Udinese marcou apenas um gol e perdeu seis dos últimos sete confrontos diretos contra a Velha Senhora.
Tudo sobre o jogo entre Juventus e Udinese pelo Campeonato Italiano (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Juventus x Udinese
Campeonato Italiano
📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de outubro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)
👁️ Onde assistir: Xsports e do Disney+
🟨 Arbitragem: -
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Juventus (Técnico: Massimo Brambilla):
Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceicao, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic
Udinese (Técnico: Kosta Runjaic):
Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis
➡️Juventus define alvo para assumir o comando da equipe; veja
