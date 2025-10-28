menu hamburguer
Com craque Grêmio e ex-Vasco, jornal italiano lista fracassos de gigante europeu

Velha Senhora enfrenta dificuldades financeiras e esportivas desde 2020

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 28/10/2025
10:52
FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-JUVENTUS
imagem cameraJogadores da Juventus agradecem ao público de torcedores ao final da partida da Serie A entre Lazio e Juventus (Foto: Isabella Bonotto/AFP)
Sem técnico, o momento atual da Juventus é delicado, evidenciado pelas contratações realizadas pela equipe ao longo desta década, período em que o clube perdeu a relevância que possuía como uma das maiores forças do futebol mundial. Nesse contexto, o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport" apontou os piores investimentos da entidade desde 2020, destacando que, mesmo mantendo altos gastos característicos de um gigante, a equipe falhou em acertar nos nomes, incluindo dois brasileiros: Douglas Luiz, revelado pelo Vasco, e Arthur, atualmente no Grêmio.

O veículo aponta que a Juventus investiu mais de 750 milhões de euros no mercado de transferências desde o último título da Serie A, conquistado em 2019/20 ainda com Cristiano Ronaldo no elenco e sob o comando de Maurizio Sarri. Nos anos seguintes, o clube perdeu a hegemonia de nove títulos consecutivos na Itália e deixou de avançar às fases mais decisivas da Champions League.

Quem está na lista proibida? 📜

Entre os investimentos criticados estão os 72 milhões de euros pagos por Arthur, os 50 milhões por Federico Chiesa, os 70 milhões por Dušan Vlahović — artilheiro das últimas temporadas, mas em baixa técnica — e os mais de 40 milhões por Bremer, zagueiro brasileiro com qualidade inquestionável, porém marcado por lesões; além das recentes aquisições Teun Koopmeiners (51,3 milhões), Douglas (50 milhões) e Loïs Openda (43,9 milhões).

Arthur, revelado pelo Grêmio em 2018 e posteriormente contratado pelo Barcelona, não conseguiu se firmar na Europa e, após empréstimos na Europa, foi cedido ao Imortal — em agosto de 2025 — até o final do ano. Luiz, por sua vez, chegou à Juventus após destaque no Aston Villa, mas teve desempenho discreto na temporada 2024/25 e voltou à Premier League emprestado ao Nottingham Forest.

BRASILEIRO A 2025, GREMIO X SAO PAULO
Arthur, do Grêmio, durante a partida contra o São Paulo na Arena do Grêmio, em 2025 (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

O jornal ressalta que, embora a Juventus mantenha investimentos elevados, enfrenta dificuldades para vender atletas e gerenciar salários fora de mercado, situação que compromete sua saúde financeira. Apesar disso, o clube ainda conta com jovens promissores, como Khéphren Thuram e Kenan Yildiz, que podem se tornar líderes e referências, embora o panorama econômico geral permaneça desfavorável.

