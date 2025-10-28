Koln x Bayern de Munique: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Copa da Alemanha
Confira todas as informações do duelo válido pela Copa da Alemanha
Koln e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (29), em jogo válido pelo Copa da Alemanha. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no RheinEnergieStadion, em Colônia (ALE), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Koln enfrenta uma tarefa monumental na Copa da Alemanha, uma competição que não vence desde 1983. A equipe chega em péssima fase, com apenas quatro pontos somados nos últimos cinco jogos do campeonato e vindo de uma derrota para o Dortmund, onde não conseguiu acertar um único chute a gol.
O Bayern de Munique vive um início de temporada histórico, tendo vencido todos os 13 jogos oficiais disputados sob o comando de Vincent Kompany, que acabou de renovar seu contrato. Com um ataque demolidor que já marcou 47 gols, os bávaros são favoritos absolutos, mas entram na Copa da Alemanha com uma motivação especial: apesar de seu domínio, o clube (recordista de títulos) surpreendentemente não vence esta competição há cinco temporadas e nem sequer chegou à final nesse período.
Tudo sobre o jogo entre Koln e Bayern de Munique pela Copa da Alemanha (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Koln x Bayern de Munique
Copa da Alemanha
📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de outubro, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: RheinEnergieStadion, em Colônia (ALE)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: -
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Koln (Técnico: Lukas Kwasniok):
Schwabe; Ozkacar, Martel, Heintz; Lund, Huseinbasic, Johannesson, Sebulonsen; El Mala, Kaminski; Bulter
Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany):
Urbig; Bischof, Kim, Upamecano, Boey; Goretzka, Kimmich; Diaz, Gnabry, Olise; Jackson
