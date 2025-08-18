Em fim de contrato, zagueiro do Liverpool se aproxima do Real Madrid

O nome de Ibrahima Konaté ganha cada vez mais força nos bastidores do Real Madrid. O zagueiro francês, de 26 anos, tem contrato com o Liverpool até junho de 2026, mas sua situação contratual e as movimentações recentes dos Reds indicam que sua permanência em Anfield pode estar perto do fim. A informação é do jornal espanhol "As".

A contratação do italiano Giovanni Leoni, de apenas 18 anos, por 31 milhões de euros junto ao Parma, é vista como parte do planejamento para se antecipar à saída do defensor. Além dele, Marc Guéhi, do Crystal Palace, também segue na mira da diretoria.

Konaté no Real Madrid?

No clube espanhol, Konaté aparece como uma oportunidade estratégica. O Real Madrid monitora de perto a situação, especialmente diante das dúvidas sobre o futuro de Rüdiger, que tem contrato até o fim da temporada, e sobre o desempenho de Alaba após lesão séria. Além disso, a chegada de Mastantuono para o Castilla deixou espaço no elenco principal para novos ajustes, reforçando a ideia de que o setor defensivo pode ser renovado a curto e médio prazo.

O cenário de mercado favorece uma possível negociação. O Real não pretende gastar cifras elevadas por um atleta que pode assinar livremente em menos de um ano, mas avalia como viável investir entre 20 e 25 milhões de euros para antecipar sua chegada. Esse valor é considerado razoável para evitar o risco de uma renovação de última hora com o Liverpool, como já aconteceu em casos recentes de outros jogadores.

Liverpool cauteloso

Por outro lado, a posição dos ingleses é mais rígida. O Liverpool não pretende liberar Konaté por menos de 50 milhões de euros, mesmo sabendo que pode perdê-lo de graça no próximo ano. A lembrança da saída de Trent Alexander-Arnold, em situação semelhante, aumenta a cautela da diretoria em qualquer negociação. Assim, o clube tenta equilibrar a necessidade de manter competitividade imediata com o risco de perder ativos valiosos sem retorno financeiro.

Com 17 dias restantes para o fechamento da janela de transferências, o desfecho pode depender das primeiras rodadas da temporada. Uma proposta oficial pode surgir a qualquer momento, tornando Konaté um dos protagonistas deste fim de mercado europeu.

