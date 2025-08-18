menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Em fim de contrato, zagueiro do Liverpool se aproxima do Real Madrid

Com contratações no setor, francês perde espaço no elenco dos Reds

Van Dijk e Konaté - Liverpool
imagem cameraVan Dijk e Konaté se abraçam após jogo do Liverpool (Foto: Reprodução)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Madrid (ESP)
Dia 18/08/2025
15:52
  • Matéria
  • Mais Notícias

O nome de Ibrahima Konaté ganha cada vez mais força nos bastidores do Real Madrid. O zagueiro francês, de 26 anos, tem contrato com o Liverpool até junho de 2026, mas sua situação contratual e as movimentações recentes dos Reds indicam que sua permanência em Anfield pode estar perto do fim. A informação é do jornal espanhol "As".

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Técnico do Real Madrid abre o jogo sobre Vini Jr e Mbappé juntos

A contratação do italiano Giovanni Leoni, de apenas 18 anos, por 31 milhões de euros junto ao Parma, é vista como parte do planejamento para se antecipar à saída do defensor. Além dele, Marc Guéhi, do Crystal Palace, também segue na mira da diretoria.

Konaté no Real Madrid?

No clube espanhol, Konaté aparece como uma oportunidade estratégica. O Real Madrid monitora de perto a situação, especialmente diante das dúvidas sobre o futuro de Rüdiger, que tem contrato até o fim da temporada, e sobre o desempenho de Alaba após lesão séria. Além disso, a chegada de Mastantuono para o Castilla deixou espaço no elenco principal para novos ajustes, reforçando a ideia de que o setor defensivo pode ser renovado a curto e médio prazo.

continua após a publicidade
Courtois reage durante o jogo entre Real Madrid e PSG, pelo Mundial de Clubes
Courtois reage durante o jogo entre Real Madrid e PSG, pelo Mundial de Clubes (Foto: Juan Mabromata/AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O cenário de mercado favorece uma possível negociação. O Real não pretende gastar cifras elevadas por um atleta que pode assinar livremente em menos de um ano, mas avalia como viável investir entre 20 e 25 milhões de euros para antecipar sua chegada. Esse valor é considerado razoável para evitar o risco de uma renovação de última hora com o Liverpool, como já aconteceu em casos recentes de outros jogadores.

continua após a publicidade

Liverpool cauteloso

Por outro lado, a posição dos ingleses é mais rígida. O Liverpool não pretende liberar Konaté por menos de 50 milhões de euros, mesmo sabendo que pode perdê-lo de graça no próximo ano. A lembrança da saída de Trent Alexander-Arnold, em situação semelhante, aumenta a cautela da diretoria em qualquer negociação. Assim, o clube tenta equilibrar a necessidade de manter competitividade imediata com o risco de perder ativos valiosos sem retorno financeiro.

Com 17 dias restantes para o fechamento da janela de transferências, o desfecho pode depender das primeiras rodadas da temporada. Uma proposta oficial pode surgir a qualquer momento, tornando Konaté um dos protagonistas deste fim de mercado europeu.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Ibrahima Konaté, do Liverpool, é alvo do Real Madrid para 2026 (Foto: Reprodução)
Ibrahima Konaté, do Liverpool, é alvo do Real Madrid para 2026 (Foto: Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias