Camisa 9 do Real Madrid, Endrick se manifesta após estreia na temporada: 'Muito feliz'
Brasileiro entrou no lugar de Mbappé na goleada por 4 a 0 sobre o Valencia, pela LaLiga
- Matéria
- Mais Notícias
Após 11 jogos em LaLiga, o Real Madrid voltou a ter um camisa 9 em campo. Trata-se de Endrick, que fez sua estreia na temporada. O brasileiro entrou no lugar de Kylian Mbappé no segundo tempo, e ficou apenas 11 minutos em campo - tempo suficiente para ganhar destaque nos principais jornais da Espanha.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Jornal espanhol se rende a craque do Real Madrid após goleada no Valencia: ‘Zidane’
Futebol Internacional01/11/2025
- Futebol Internacional
Endrick? Jornal espanhol denuncia joia do Real Madrid: ‘Único que não se encaixa’
Futebol Internacional01/11/2025
- Fora de Campo
Torcedores do Real Madrid avaliam retorno de Endrick: ‘Foi o suficiente’
Fora de Campo01/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Em suas redes sociais, Endrick comemorou sua estreia na temporada - agora sob o comando de Xabi Alonso - e também afirmou ter ficado feliz com a vitória por 4 a 0 sobre o Valencia, no Santiago Bernabéu.
TRADUÇÃO: Muito feliz com a vitória de hoje e com minha estreia na temporada. Hala Madrid!
➡️Torcedores do Real Madrid avaliam retorno de Endrick: 'Foi o suficiente'
Embora não tenha ficado muito tempo em campo, Endrick foi o responsável pelo cartão amarelo de Javi Guerra já na reta final. Na jogada, o brasileiro acelera em direção ao gol do Valencia, mas é parado pelo meio-campista adversário. No entanto, o ex-Palmeiras não conseguiu chutar a gol na oportunidade recebida por Xabi Alonso.
A estreia na temporada aconteceu após cinco meses sem entrar em campo. Afastado dos gramados devido a uma grave lesão no último ano, o brasileiro viu seu valor de mercado desvalorizar e foi cotado até mesmo deixar o Real Madrid. O Lyon, por exemplo, apresentou um plano de recuperação do jogador. O Palmeiras, ex-clube de Endrick, também monitora a situação.
Da chegada ao Real Madrid até hoje, Endrick viu seu valor de mercado despencar. O atacante era avaliado em 60 milhões de euros (R$ 373 milhões na cotação atual) em 16 de junho de 2024, enquanto atualmente está em 35 milhões de euros (R$ 217 milhões), segundo dados do "Transfermarkt".
Em sua primeira temporada no Real Madrid, Endrick participou de 37 partidas, mas com apenas 847 minutos disputados. Com sete gols marcados, o jovem foi o artilheiro da equipe na Copa do Rei, mas não conseguiu ter o mesmo desempenho em jogos da La Liga ou da Champions League.
➡️Pênalti perdido de Vini Jr, Virginia e goleada: veja como foi Real Madrid x Valencia
Em entrevista coletiva antes do confronto com o Valencia, Xabi Alonso assumiu a falta de oportunidade dada a Endrick.
— Eu gostaria que ele tivesse jogado alguns minutos, mas desde que se recuperou, o calendário de jogos tem sido muito apertado e ele não teve oportunidade de jogar.
Números de Endrick
- 11 minutos jogados
- Gols - 0
- Finalizações - 0
- Ações com a bola - 4
- Dribles (acertos) – 1 (1)
- Faltas sofridas – 1
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias