Endrick não entra em campo há mais de cinco meses e se desvaloriza no Real Madrid

Contratado pelo Real Madrid antes de atingir a maioridade, Endrick chegou à capital espanhola na última temporada cercado de expectativas. No entanto, o centroavante brasileiro ainda não conseguiu atingir o nível que se esperava dentro de campo.

Em meio a essa indefinição, Endrick não descarta uma saída do Real Madrid, e o Lyon apresentou um plano de recuperação do jogador com o objetivo de contratá-lo por empréstimo. Com a proximidade da janela de transferências de janeiro, o atacante pode estar próximo de um novo objetivo na carreira.

Chegada de Endrick é cercada de expectativas

Em 2023, Endrick foi o grande nome do Palmeiras na conquista do Brasileirão, tendo marcado 11 gols e sido o artilheiro do clube na competição. As grandes atuações lhe renderam convocações para a Seleção, onde brilhou no primeiro semestre de 2024 pouco antes de aterrissar em Madri.

Na Data Fifa de março de 2024, Endrick marcou gols na vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra e no empate em 3 a 3 contra a Espanha. No entanto, a chegada do atacante no Real Madrid travou o crescimento profissional do jovem.

Na mesma temporada, o Real Madrid contratou Kylian Mbappé, que tinha vaga cativa na equipe titular devido ao alto investimento feito, mas também ao rendimento do francês. Enquanto isso, Endrick acumulou mais tempo no banco de reservas do que dentro dos gramados.

Em sua primeira temporada no Real Madrid, Endrick participou de 37 partidas, mas com apenas 847 minutos disputados. Com sete gols marcados, o jovem foi o artilheiro da equipe na Copa do Rei, mas não conseguiu ter o mesmo desempenho em jogos da La Liga ou da Champions League.

Lesão de Endrick e chegada de Xabi Alonso no Real Madrid

No fim da temporada passada, Endrick sofreu com uma lesão muscular e encerrou seu primeiro ano do Real Madrid sem convencer o clube e os fãs. E a mudança no comando técnico da equipe e a chegada de Xabi Alonso também não favoreceu o brasileiro.

Lesionado durante o Mundial de Clubes, Endrick não foi nem inscrito na competição e viu Gonzalo García ascender no Real Madrid devido as boas atuações. Recuperado, o brasileiro foi relacionado em oito jogos, mas ainda não teve a oportunidade de entrar em campo com Xabi Alonso.

Da chegada ao Real Madrid até hoje, Endrick viu seu valor de mercado despencar. O atacante era avaliado em 60 milhões de euros (R$ 373 milhões na cotação atual) em 16 de junho de 2024, enquanto atualmente está em 35 milhões de euros (R$ 217 milhões), segundo dados do "Transfermarkt".

Chance de mudança para não se tornar um "novo Vitor Roque"

Meses antes da abertura da janela de transferências, o Lyon demonstrou interesse no empréstimo de Endrick, que quer ganhar minutos em campo e sonha com a Copa do Mundo de 2026. O clube é o 4º colocado na Ligue 1 e tem 100% de aproveitamento na Europa League.

Endrick tem a oportunidade de deixar o Real Madrid, ganhar uma sobrevida na Europa e evitar se tornar um "novo Vitor Roque", que não conseguiu ter muitas oportunidades no Barcelona, foi emprestado ao Betis e retornou ao Brasil após não render no Velho Continente.

Ainda assim, Endrick está muito longe da Copa do Mundo, uma vez que não participa de uma partida oficial há mais de cinco meses e nunca foi convocado por Carlo Ancelotti. A Seleção Brasileira tem mais quatro compromissos nas Datas Fifas de novembro e março de 2026, mas o jovem atacante do Real Madrid não parece estar nos planos do treinador italiano.

