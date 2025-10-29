O Lyon, da França, busca a contratação do atacante Endrick, do Real Madrid. O interesse do clube francês surgiu após o jovem camisa nove perder espaço na equipe comandada por Xabi Alonso.

continua após a publicidade

Segundo apuração do LANCE!, o Lyon já realizou todos os contatos necessários com o Real Madrid e com o estafe de Endrick. A proposta apresentada agradou bastante ao atacante, que vê com bons olhos a possibilidade de defender o clube francês.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

O Lyon é considerado um destino viável para Endrick, não apenas pelas condições oferecidas, mas também por ser uma equipe que disputa competições relevantes e possui tradição em contar com atletas brasileiros.

continua após a publicidade

A presença do técnico português Paulo Fonseca, de 52 anos, também pesa a favor. O comandante tem histórico positivo de trabalho com brasileiros, especialmente no período em que comandou o Shakhtar Donetsk, clube com uma forte ligação com o mercado do Brasil.

Cabe ressaltar que o Real Madrid não tem interesse em negociar Endrick em definitivo e vê com melhores olhos a possibilidade de um empréstimo, mesmo que por um período curto, de seis meses. Empolgado com a chance de contar com o atacante, o Lyon busca um acordo e usa como trunfo o maior tempo de jogo e a oportunidade de o brasileiro ganhar ritmo para brigar por uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Fabrizio Romano.

Endrick no banco em jogo do Real Madrid (Foto: Reprodução)

Momento de Endrick no Real Madrid

Endrick ainda não entrou em campo nesta temporada por conta de uma lesão sofrida durante o Mundial de Clubes. Recuperado, o atacante chegou a ser relacionado pelo técnico alemão, mas permaneceu no banco de reservas.

Pelo Real Madrid, Endrick disputou 37 partidas, sendo titular em oito delas, com média de 24,8 minutos em campo por jogo. O atacante marcou sete gols, registrando um a cada 128 minutos, além de somar 51 finalizações, 21 delas no alvo. O desempenho ainda inclui 12 passes decisivos, 12 dribles certos, aproveitamento de 81% nos passes e seis interceptações. Com 40% de eficiência nos duelos, o brasileiro tem média de nota 6,79 no Sofascore.