Torcedores do Real Madrid avaliam retorno de Endrick: 'Foi o suficiente'

O jogo do Real Madrid neste sábado (1°) marcou o retorno de Endrick aos gramados depois de meses sem jogar por opção técnica. O time comandado por Xabi Alonso venceu o Valencia por 4 a 0, no Santiago Bernabéu, em partida válida pela décima primeira rodada da La Liga.

Endrick saiu do banco de reservas do Real Madrid e disputou seus primeiros minutos na temporada, enquanto Vini Jr teve atuação regular, mas desperdiçou um pênalti ainda no primeiro tempo. Um dos melhores do elenco nesta temporada, Eder Militão manteve-se seguro na defesa durante toda a partida.

A situação de Endrick no Real Madrid incomoda muito os torcedores, e eles avaliaram o retorno do jovem brasileiro aos gramados do Santiago Bernabeu. A maioria deles gostou dos poucos minutos que o jovem teve. Veja abaixo:

Veja comentários dos torcedores do Real Madrid sobre Endrick

Tradução do torcedor do Real Madrid: Um único toque de Endrick, partindo pela ala direita, foi o suficiente para perceber certas coisas.

Tradução: Não sei se sou eu que sou burro ou se são as pessoas que pensam diferente que são burras, mas acredito sinceramente que Endrick é um jogador que pode ser titular no Real Madrid. Ele ainda precisa se desenvolver, mas o talento é imenso, o que ele oferece é incrível e, se jogar regularmente, com certeza trará bons resultados.

Tradução do torcedor do Real Madrid: Endrick é muito bom

Tradução do torcedor do Real Madrid: Bons minutos de Endrick. Tem que jogar mais.

Tradução do torcedor do Real Madrid: Endrick esteve mais ativo nesses 11 minutos do que Franco Mastantuono em todo o jogo. Admiro o ritmo de jogo e vejo lampejos de genialidade, mas acho que Franco está jogando mais minutos do que merece no momento.

Como foi o jogo

O placar foi aberto por Kylian Mbappé, de pênalti, aos 19 minutos do primeiro tempo, com cobrança firme no canto direito do goleiro, que pulou para a esquerda. 1 a 0 para o Real Madrid. Aos 31', o segundo começou em troca de passes pelo lado esquerdo do meio-campo, quando Jude Bellingham lançou Arda Güler, e — em parceria que resultou em mais um gol nesta temporada — deu assistência para o francês concluir de canhota na parte direita da pequena área, o segundo dele na partida. 2 a 0 para o Real Madrid.

Aos 44', Bellingham driblou a marcação em dois toques e concluiu rasteiro com a perna direita no canto esquerdo do goleiro adversário. 3 a 0 para o Real Madrid. O último gol da partida, que encerrou a noite, foi marcado por Álvaro Carreras, aos 37', com um chute de rara precisão pelo lado esquerdo do ataque; a bola, executada quase em ângulo, encontrou o canto do gol adversário, sem oferecer qualquer chance ao oponente. 4 a 0 para o Real Madrid em jogo que marcou a volta de Endrick.