A trajetória de Vítor Pereira no futebol brasileiro, marcada por altos e baixos e frequentes atritos com torcedores e imprensa, parece se repetir na Inglaterra. Após a derrota do Wolverhampton para o Burnley por 3 a 2, em casa, pela nona rodada da Premier League, o português precisou ser contido pelos próprios jogadores ao responder a provocações de torcedores nas arquibancadas.

O Wolves protagonizou mais uma atuação abaixo do esperado e permanece em luta contra o rebaixamento. Com o revés, a equipe chegou a nove rodadas sem vitórias, com sete derrotas e dois empates. Na tabela, amarga a lanterna da Premier a seis pontos do Fulham, primeiro fora da zona de rebaixamento.

Em meio ao clima hostil, Pereira tentou discutir com torcedores presentes no Molineux Stadium, mas foi contido por jogadores e seguranças. A situação do treinador se agravou com o gol da vitória do Burnley nos acréscimos, marcado por Lyle Foster, que intensificou os protestos da torcida, que direcionou cânticos contra atletas e técnico.

Gritos de "vocês não são dignos de vestir a camisa" e "você será demitido pela manhã", enquanto Pereira se aproximava da arquibancada sul, visivelmente irritado. Confira no vídeo abaixo:

O mau momento ocorre pouco mais de um mês após Vítor renovar seu contrato com o Wolverhampton até 2028. O técnico assumiu a equipe em dezembro do ano passado e foi responsável por uma reação que garantiu a permanência do clube na elite inglesa, com dez vitórias em 22 partidas e registrando uma sequência de seis triunfos consecutivos entre março e abril.

Vítor Pereira, após a vitória do Wolverhampton sobre o Manchester United, por 2 a 1, no Molineux Stadium, pela Premier League 2024/25 (Foto: Henry Nicholls/AFP)

No entanto, a realidade virou de cabeça para baixo em 2025/26. Após a partida, Pereira tentou minimizar o episódio ocorrido com a torcida na última derrota:

— Eu sei que isso é o futebol. Tenho muita experiência. Dois meses atrás cantavam meu nome, porque, se estamos na Premier League, é porque fizemos um trabalho fantástico para manter o clube aqui. Mas se vencermos os próximos jogos, tudo muda. Foi apenas frustração pelo resultado, e eu entendo isso .

