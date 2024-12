Rodrygo e Mbappé protagonizaram um momento curioso em jogo do Real Madrid. Na vitória merengue sobre o Getafe por 2 a 0, pela 15ª rodada de La Liga, a equipe teve um pênalti a seu favor na segunda etapa, que veio a ser anulado pelo árbitro Hernández Hernández posteriormente.

Antes da revisão que mudou a decisão inicial da arbitragem, os dois craques conversaram sobre quem assumiria a responsabilidade da cobrança. O francês ofereceu a bola ao brasileiro, que não fugiu da pressão. Porém, ao olhar para o técnico Carlo Ancelotti, recebeu uma ordem diferente da que foi decidida nas quatro linhas.

O comandante ordenou ao "Rayo" que devolvesse a bola a Mbappé. Ao entregá-la, o brasileiro pediu para que o companheiro tivesse "confiança" na hora da batida, que não chegou a acontecer por conta da anulação da infração.

🗣️ Veja o vídeo da conversa de Rodrygo e Mbappé no Real Madrid

Sa tête quand Ancelotti lui dit de remettre la balle à Mbappé...



Il me fait de la peine Rodrygopic.twitter.com/1SSwHQwkoq — 🥷🏽 (@bellyrma) December 2, 2024

Na primeira etapa do confronto, Jude Bellingham foi o responsável por efetuar o primeiro pênalti assinalado em favor do Real no confronto. O inglês, com muita classe, deslocou David Soria e abriu o placar, que seria completado pelo próprio Mbappé oito minutos depois, com um belo chute de fora da área.

Bellingham foi substituído no intervalo, o que possibilitou a troca de batedor para a segunda cobrança. A pouca confiança de Kylian se deve a um momento instável vivido na capital espanhola, com jogos abaixo da média; na quarta-feira (27), em visita ao Anfield, perdeu justamente um pênalti em derrota para o Liverpool.