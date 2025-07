Quem gasta mais com reforços? Compare investimentos de Chelsea e PSG

A final do Mundial de Clubes 2025, neste domingo (13), entre Chelsea e PSG, reúne não apenas dois dos elencos mais estrelados do futebol mundial, mas também dois dos clubes que mais investem em contratações nos últimos anos. Mas, afinal, quem gasta mais?

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

💸 Chelsea lidera com folga nos investimentos

Desde a temporada 2022/23, o Chelsea se consolidou como o clube que mais investe no mercado europeu. Foram mais de € 1,6 bilhão gastos em contratações em quatro temporadas — quase o dobro do PSG.

Gastos por temporada (Chelsea)

• 2022/23 – € 630,25 mi

• 2023/24 – € 464,10 mi

• 2024/25 – € 281,90 mi

• 2025/26 – € 243,77 mi

🔹 Total: € 1,62 bilhão

continua após a publicidade

Principais reforços

• Enzo Fernández – € 121 mi

• Moisés Caicedo – € 116 mi

• Wesley Fofana – € 80,4 mi

• Mykhailo Mudryk – € 70 mi

🗼 PSG foca pontualmente, mas também investe pesado

O PSG gastou bem menos no período: € 841 milhões desde 2022/23. Enquanto o Chelsea já contratou nomes de peso, como João Pedro e Estêvão, na janela atual, o clube francês não fez novas contratações até aqui para a temporada 2025/26.

Gastos por temporada (PSG)

• 2022/23 – € 147,00 mi

• 2023/24 – € 454,50 mi

• 2024/25 – € 239,92 mi

• 2025/26 – € 0 mi

🔹 Total: € 841,42 milhões

Principais reforços

• Kolo Muani – € 95 mi

• Kvaratskhelia – € 70 mi

• Gonçalo Ramos – € 65 mi

• Manuel Ugarte – € 60 mi

No comparativo, o Chelsea é hoje o clube mais agressivo do mundo no mercado. A final do Mundial é também um símbolo de como o dinheiro molda o topo do futebol atual.

continua após a publicidade

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.