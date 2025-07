Chelsea e PSG terão os caminhos cruzados na final do Mundial de Clubes da Fifa de 2025 neste domingo (13), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). A seguir, o Lance! mostra as informações mais importantes sobre a final da Copa do Mundo.

O Mundial de Clubes de 2025 é a primeira edição do torneio com 32 equipes — ampliado em comparação às edições anteriores. Foi realizado nos Estados Unidos, um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026. Quatro clubes brasileiros participaram: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. A competição começou em 14 de junho, na partida entre Inter Miami e Al Ahly, e termina no dia 13 de julho. Veja a campanha dos finalistas no torneio abaixo:

Chelsea 🔵⚪

Os Blues passaram em segundo lugar no Grupo D, visto que perderam para o Flamengo no confronto direto que garantiria a liderança. Porém, desde então, fez uma campanha perfeita: venceu o Espérance na terceira rodada do grupo, goleou o Benfica por 4 a 1 na prorrogação das oitavas de final, derrubou o Palmeiras no 2 a 1 das quartas e, por fim, passou do Fluminense com dois gols de João Pedro. Veja o resumo abaixo:

Primeira fase (Grupo D): 2º lugar ✅ Los Angeles FC (EUA): 2x0

❌ Flamengo (Brasil): 3x1

✅ Espérance (Tunísia): 0x3

Oitavas de Final : ✅ Benfica (Portugal): 1x4

: Quartas de Final : ✅ Palmeiras (Brasil): 1x2

: Semifinal : ✅ Fluminense (Brasil): 0x2

:

João Pedro, do Chelsea, no Mundial de Clubes (Foto: Juan Mabromata/AFP)

PSG 🔵🔴

O Paris chega com a confiança no mais alto lugar. A equipe comandada por Luis Enrique conquistou a Tríplice Coroa (Ligue 1, Copa da França e Champions League), e no Mundial, já derrubou o Inter Miami, o Bayern de Munique e o Real Madrid na fase eliminatória. Porém, não há invencibilidade: o time sucumbiu diante do Botafogo ainda na fase de grupos e passou em segundo na sua chave. Veja o resumo abaixo:

Primeira fase (Grupo B): 1º luga r ✅ Atlético de Madrid (Espanha): 4x0

❌ Botafogo (Brasil): 0x1

✅ Seattle Sounders (EUA): 0x2

Oitavas de Final : ✅ Inter Miami (EUA): 4x0

: Quartas de Final : ✅ Bayern de Munique (Alemanha): 2x0

: Semifinal : ✅ Real Madrid (Espanha): 4x0

:

Désiré Doué e Fabián Ruiz, do PSG, no Mundial de Clubes (Foto: Anegal Weiss/AFP)

Prováveis escalações ⚽

🦁 Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo (Andrey Santos); Pedro Neto, Cole Palmer, Christopher Nkunku; João Pedro.

❓ Dúvida: Moisés Caicedo (lesão no tornozelo sofrida).

🗼 PSG (Técnico: Luis Enrique)

Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

❌ Desfalques: Willian Pacho e Lucas Hernández (suspensos).

Onde assistir à final? 📺

A final do Mundial de Clubes entre Chelsea e PSG tem transmissão da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube), Globoplay (streaming) e DAZN (streaming). ➡️ Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

Arbitragem 🕴️

A arbitragem da final será conduzida por Alireza Faghani, da Austrália, como árbitro principal, com os auxiliares Anton Shchetinin e Ashley Beecham, também australianos. O quarto árbitro será Facundo Tello, da Argentina. No VAR, a responsabilidade ficará com Bastian Dankert, da Alemanha, e Tatiana Guzman, da Nicarágua, atuará como assistente de vídeo (AVAR).

Premiação 💸

O campeão levará 40 milhões de dólares pelo sucesso na final, o que na conversão atual representa cerca de R$ 200 milhões. O vice-campeão ficará com 30 milhões de dólares (aproximadamente R$ 165 milhões). Os valores não consideram prêmios por participação no torneio, por vitórias e empates na fase de grupos, e por cada classificação até a última etapa. Ao todo, o montante pode chegar até a casa dos 125 milhões de dólares (cerca de R$ 700 milhões).

