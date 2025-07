Adversária do Brasil neste domingo (13), a Venezuela estreia na Copa América Feminina sonhando em superar sua melhor campanha no torneio: o terceiro lugar conquistado em 1991. A Vinotinto enfrenta as favoritas às 21h (de Brasília), no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, o Chillogallo, em Quito.

Sob o comando do técnico brasileiro Ricardo Belli, ex-Palmeiras e campeão da Libertadores com o clube paulista, a seleção venezuelana aposta na mescla de juventude e experiência. O elenco conta com duas atletas que atuam no Brasileirão Feminino: a meio-campista Day Rodríguez, do Corinthians, e a atacante Ysaura Viso, do 3B da Amazônia.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, a venezuelana Day Rodríguez falou sobre sua adaptação ao futebol brasileiro, a competitividade no Corinthians e destacou o sonho de levar a seleção da Venezuela mais longe na Copa América.

Day Rodríguez acredita no potencial da Venezuela

Natural de Calabozo, na Venezuela, a meio-campista Day Rodríguez começou a praticar futebol aos 7 anos, influenciada pelo irmão. Aos 13, graças ao talento e à dedicação nos treinos, já vestia a camisa da seleção venezuelana sub-17 e disputava o Mundial da Jordânia em 2016.

Hoje, com um português fluente que pouco denuncia sua origem, Day relembra a adaptação ao Brasil e os desafios que enfrentou ao longo da carreira.

— No começo foi muito difícil. No 3B, a gente falava mais espanhol porque havia muitas estrangeiras — quatro chilenas e sete venezuelanas. A temperatura em Manaus era muito quente. Você colocava a roupa para secar e, em cinco minutos, já estava seca. Era um desafio treinar naquele calor. Depois, no Sul, passei bastante frio. Os sotaques também são muito diferentes: o mineiro, o gaúcho e agora o de São Paulo. Sempre que ouço uma palavra nova, pergunto o que significa para aprender — conta a jogadora.

➡️ Copa América Feminina 2025: saiba tudo sobre o torneio

No Brasil, Day iniciou a trajetória no Iranduba, passou pelo 3B da Amazônia, Atlético-MG e Grêmio, até ser contratada pelo Corinthians em 2025. Da experiência no futebol brasileiro, ela destaca a relação única que o país tem com o esporte.

— O brasileiro já nasce com futebol no sangue. Aqui é cultural, diferente da Venezuela, onde ainda existe preconceito com o futebol feminino e falta investimento. Dá para perceber isso na Libertadores, quando os times venezuelanos sofrem goleadas de outras equipes. Falta apoio, falta uma liga decente — analisa.

Hoje com 23 anos, Day atua pelo Corinthians e encontrou um ambiente competitivo, que a impulsiona a buscar mais.

— Treinar com as melhores me motiva demais. O nível é muito alto, e eu não posso errar nos treinos porque isso pesa nos jogos — afirma. Para ela, disputar posição com craques como Tamires e Andressa é um desafio que a tira da zona de conforto e ajuda na evolução.

Na seleção da Venezuela, a expectativa é surpreender na Copa América, mesmo reconhecendo o favoritismo das rivais sul-americanas.

— Sabemos que Brasil e Colômbia são potências, mas estamos num processo de evolução e vamos dar o nosso melhor — garante.

Por fim, a jogadora deixou um recado para a torcida alvinegra:

— Espero que apoiem a minha seleção. Vou dar o meu máximo, tanto no Corinthians quanto na Venezuela. Muito obrigada pelo carinho e pelo apoio. Vai, Corinthians! — finaliza.

Dayana Rodríguez, do Corinthians, é uma das estrangeiras no Brasileirão. (Foto: Corinthians/Divulgação)

Convocadas da seleção venezuelana para a Copa América

🧤 Goleiras

Micheel Rengifo – Newell’s Old Boys (Argentina)

Nayluisa Cáceres – Alhama CF (Espanha)

Valeria Rebanales – ADIFFEM (Venezuela)

🛡 Defensoras

Verónica Herrera – SE AEM (Espanha)

Gabriela Angulo – Purdue Boilermakers (EUA – universidade)

María Peraza – Santos Laguna (México)

Yénifer Giménez – Servette FC (Suíça)

Michelle Romero – CD Tenerife (Espanha)

Raiderlin Carrasco – Levante UD (Espanha)

Camila Pescatore – ÍBV Vestmannaeyjar (Islândia)

🎯 Meio‑campistas

Daniuska Rodríguez – Torreense (Portugal) Gabriela García – Atlético de Madrid (Espanha) Ailing Herrera – Caracas FC (Venezuela) Yerliane Moreno – Costa Adeje Tenerife (Espanha) Floriangel Apóstol – Deportivo La Coruña (Espanha) Dayana Rodríguez – Corinthians (Brasil) Melanie Chirinos – ADIFFEM (Venezuela)

⚽ Atacantes

Deyna Castellanos – Portland Thorns FC (Estados Unidos) Joemar Guarecuco – América de Cali (Colômbia) Oriana Altuve – Ankara BB Fomget (Turquia) Ysaura Viso – Instituto 3B da Amazônia (Brasil) Mariana Speckmaier – Melbourne City (Austrália) Bárbara Olivieri – Houston Dash (Estados Unidos)

