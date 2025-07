Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (13), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas das Séries A, B, C e D do Brasileirão, da Eurocopa Feminina, estreia da Seleção Brasileira Feminina na Copa América, além da grande final do Mundial de Clubes entre Chelsea x PSG.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 13 de julho de 2025)

Brasileirão Série A

19h – Corinthians x RB Bragantino – Record, R7, PlayPlus, CazéTV (YouTube, Prime Vídeo e Disney+), Premiere

20h30 – Cruzeiro x Grêmio – Prime Vídeo

20h30 – Fortaleza x Ceará – Premiere

Mundial de Clubes

16h – Chelsea x PSG – TV Globo, Globoplay, GE (site), CazéTV (YouTube, Prime Vídeo e Disney+), DAZN, SporTV

Chelsea comemora gol contra o Fluminense na semifinal do Mundial (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Copa América Feminina

21h – Brasil x Venezuela – TV Globo e SporTV

Série B

16h – Criciúma x Ferroviário – Disney+

18h30 – Chapecoense x Remo – Disney+

Série C

16h30 – Guarani x Ituano – SportyNet+ 16h30 – Botafogo-PB x Londrina – SportyNet e SportyNet+ 19h – Figueirense x Náutico – DAZN e SportyNet+ 19h – Caxias x Anápolis – SportyNet+

Série D

15h – Guarany de Bagé x São Luiz – Metrópoles (YouTube) 15h – Azuriz x Joinville – Metrópoles (YouTube) 15h – Tuna Luso x Manauara – Metrópoles (YouTube) 15h30 – Capital x Ceilândia – Metrópoles (YouTube) 16h – Penedense x ASA – Metrópoles (YouTube) 16h30 – América-RN x Central – Metrópoles (YouTube) 18h30 – Manaus x Águia de Marabá – Metrópoles (YouTube)

Eurocopa Feminina

16h – Inglaterra x País de Gales – CazéTV (YouTube, Prime Vídeo e Disney+) 16h – Holanda x França – CazéTV (YouTube, Prime Vídeo e Disney+)

Campeonato Argentino

18h45 – Argentinos Jrs x Boca Jrs – ESPN 4 e Disney+

21h – River Plate x Platense – ESPN 4 e Disney+

MLS

20h – St. Louis City x Portland Timbers – Apple TV+

