Qual é o salário de Cole Palmer, estrela do Chelsea?

Um dos protagonistas da campanha do Chelsea até a final do Mundial de Clubes, Cole Palmer vem se destacando no time de Londres desde que saiu do Manchester City. O camisa 10 é tratado como referência no ataque dos Blues, porém não figura-se entre os atletas mais bem pagos do clube. Mas, afinal, qual é o salário de Palmer no Chelsea?

Embora seja apontado como o principal jogador dos Blues na temporada, Cole Palmer está longe de liderar a folha salarial do Chelsea. O topo do ranking pertence a Sterling, que, mesmo sem espaço nas partidas, figura como o atleta mais bem pago do elenco, com uma remuneração anual de 16,9 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões). Na sequência aparecem Reece James, Fofana, Nkunku, Enzo Fernández, Cucurella, Pedro Neto, Moisés Caicedo e João Félix.

Na nona posição entre os maiores salários do clube, Palmer recebe por ano 6,76 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 44 milhões.

Cole Palmer em ação pela partida entre Chelsea e PSG (Foto: Nicolo Campo/Alamy Live News)

✅ FICHA TÉCNICA

CHELSEA x PSG

FINAL - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: domingo, 13 de julho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube), Globoplay (streaming) e DAZN (streaming)

🕴️ Arbitragem: Alireza Faghani-AUS (árbitro); Anton Shchetinin-AUS e Ashley Beecham-AUS (auxiliares); Facundo Tello_ARG (quarto árbitro)

📺 VAR: Bastian Dankert-ALE (VAR 1) e Tatiana Guzman-NIC (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🦁 Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo (Andrey Santos); Pedro Neto, Cole Palmer, Christopher Nkunku; João Pedro.

❓ Dúvida: Moisés Caicedo (lesão no tornozelo sofrida).

🔵🔴 PSG (Técnico: Luis Enrique)

Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

❌ Desfalques: Willian Pacho e Lucas Hernández (suspensos).