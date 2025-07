Vidente faz previsão para PSG x Chelsea na final do Mundial

Chelsea x PSG se enfrentam em duelo válido pela grande final do Mundial de Clubes. A partida acontece neste domingo (13), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA). O vidente Luiz Filho fez uma previsão para o duelo de gigantes.

O Paris chega com a confiança no mais alto lugar. A equipe comandada por Luis Enrique conquistou a Tríplice Coroa (Ligue 1, Copa da França e Champions League), e no Mundial, já derrubou o Inter Miami, o Bayern de Munique e o Real Madrid na fase eliminatória. Porém, não há invencibilidade: o time sucumbiu diante do Botafogo ainda na fase de grupos e passou em segundo na sua chave.

Já os Blues passaram em segundo lugar no Grupo D, visto que perderam para o Flamengo no confronto direto que garantiria a liderança. Porém, desde então, fez uma campanha perfeita: venceu o Espérance na terceira rodada do grupo, goleou o Benfica por 4 a 1 na prorrogação das oitavas de final, derrubou o Palmeiras no 2 a 1 das quartas e, por fim, passou do Fluminense com dois gols de João Pedro.

Para o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o PSG tem uma probabilidade maior de vencer o jogo. As cartas tiradas pelo clube francês para PSG x Chelsea foram melhores.

Mesmo assim, ele aponta que se o Chelsea tiver força e coragem, além de muita concentraçã, pode reverter o cenário da partida.

Enzo Fernández comemora classificação do Chelsea à final do Mundial de Clubes (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Equilíbrio e jogos emblemáticos: veja o retrospecto entre PSG x Chelsea

Chelsea e PSG se enfrentam no domingo (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela final do Mundial de Clubes da Fifa. Este será mais um capítulo do confronto entre dois dos principais clubes europeus na atualidade, onde o equilíbrio e a adrenalina tomam conta.

Ao todo, as equipes se enfrentaram oito vezes em partidas oficiais. Foram duas vitórias para o Chelsea, três para o PSG e três empates. Todos os jogos foram válidos pela Champions League, seis deles no mata-mata, em três temporadas seguidas. Confira o retrospecto.

O primeiro jogo oficial entre PSG e Chelsea foi pela fase de grupos da UEFA Champions League de 2004/05. Com show de Didier Drogba, que marcou dois gols, os londrinos venceram por 3 x 0, em pleno Parque dos Príncipes.

No returno, a partida foi muito mais equilibrada e terminou empatada em 0 x 0. Apesar do domínio do Chelsea, o PSG conseguiu suportar a pressão e levar um ponto para casa.

A definição do semifinalista da Champions de 2013/14 foi eletrizante. Na ida, disputada no Parque dos Príncipes, o PSG construiu uma boa vantagem após vencer por 3 x 1, com gols de Lavezzi, Pastore e David Luiz (contra). Hazard descontou para o Chelsea e deixou viva a esperança dos Blues para o jogo da volta.

No Stamford Bridge, a definição foi dramática. O Chelsea abriu o placar no primeiro tempo com André Schurrle e foi em busca do gol salvador para avançar. Até que aos 42 minutos do segundo tempo, Demba Ba marcou o segundo e colocou o time treinado por José Mourinho na semifinal da Champions League.

Na temporada seguinte, as equipes se encontraram novamente no mata-mata da Champions League, agora nas oitavas. Após empate em 1 x1 no Parque dos Príncipes, a decisão ficou para o Stamford Bridge. Logo aos 31 do primeiro tempo, Ibrahimovic foi expulso e a tarefa do PSG ficou mais difícil. Para piorar o cenário, Gary Cahill abriu o placar para o Chelsea.

Quando tudo se encaminhava para a classificação dos Blues, aos 41 do segundo tempo, David Luiz colocou em prática a lei do ex e empatou a partida. Na prorrogação, o Chelsea voltou a ficar à frente com gol de Hazard, de pênalti, mas Thiago Silva, aos 9' do segundo tempo da prorrogação, marcou o gol da classificação parisiense.

Pela terceira temporada consecutiva, PSG e Chelsea se encontraram no mata-mata da Champions League. Mais uma vez, o final foi feliz para os parisienses. Com gols de Ibrahimovic e Cavani, o Paris venceu o jogo de ida por 2 x 1 e foi para a Inglaterra com vantagem mínima.

Na volta, Ibrahimovic deu show e o PSG fez novamente 2 x 1 no Chelsea. O sueco marcou um gol e deu assistência para Rabiot fazer o segundo. Diego Costa foi o autor do Chelsea.

A bola rola para Chelsea x PSG no domingo, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.