Enquanto Marcus Rashford se aproxima de ser oficializado como reforço do Barcelona, seu ex-companheiro de Manchester United, Paul Pogba, elogiou o atacante e afirmou que o clube inglês está perdendo um “grande jogador”.

Em entrevista ao influencer IShowSpeed, Pogba comentou a iminente saída por empréstimo de Rashford do Manchester United para o Barcelona. Para o francês, que atuou por anos ao lado do atacante inglês em Old Trafford, a mudança representa um ganho para o clube catalão e uma perda significativa para os Red Devils.

— É louco, mas estou feliz por ele, porque tiraram o número (camisa 10) dele. O Manchester United está perdendo um grande jogador. Azar o deles. Para o Barcelona, é ótimo, para ser sincero — afirmou Pogba.

Rashford deve defender o Barça por empréstimo até o fim da temporada, com o clube espanhol arcando integralmente com seus salários — uma das exigências do Manchester United para liberar o jogador. O atacante de 27 anos está afastado do elenco principal desde dezembro do ano passado, quando disputou sua última partida, pela Europa League, contra o Viktoria Plzen.

Segundo a imprensa britânica, Rashford fazia parte de um grupo informalmente apelidado de "The Bomb Squad", ao lado de Antony, Garnacho, Sancho e Malacia - jogadores que deixaram de fazer parte dos planos do técnico Rúben Amorim. Ainda assim, Pogba acredita que o atacante inglês segue em alto nível e pode brilhar na Espanha.

— O novo técnico quer fazer as coisas do jeito dele. Se ele não acredita em alguém, é o direito dele. Ele precisa vencer, e se não vencer, vão demitir ele — completou o francês.

Rashford passou o segundo semestre da última temporada emprestado ao Aston Villa, onde marcou quatro gols e deu cinco assistências em 17 partidas. Mesmo afastado em Manchester, o jogador vinha sendo monitorado de perto pelo Barcelona e está próximo de iniciar um novo capítulo no Camp Nou.

Paul Pogba comentou a transferência de Rashford para o Barcelona; o atacante inglês postou fotos em jato particular a caminho da Catalunha (Foto: Divulgação)

Pogba está de volta ao futebol depois de suspensão por doping

No final do último mês de junho, o Monaco oficializou a contratação de Paul Pogba, que assinou por duas temporadas após cumprir uma suspensão de 18 meses por doping. Aos 32 anos, o francês vestirá pela primeira vez a camisa de um clube francês em sua carreira profissional.

