O Palmeiras acertou a venda de Richard Ríos para o Benfica, de Portugal. As equipes acertaram a negociação para que o jogador se transfira para o futebol europeu ainda nesta janela de transferências. Nesse sentido, o jornal "A Bola", de Portugal, relembrou a rápida passagem do meio-campista pelo Flamengo, sob comando do icônico Jorge Jesus.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O colombiano esteve no Flamengo ao mesmo tempo que o treinador, em 2020. Contudo, ele não teve oportunidades no time principal no período. Por isso, a matéria do veículo português é intitulada como "Antes do Benfica, Richard Ríos não deixou marca em Jorge Jesus". Ao longo do texto, o periódico traz o relato de Maurício Souza, técnico do time sub-20 do clube à época.

continua após a publicidade

— (O time de Jorge Jesus) era muito forte, não precisava de quase ninguém da base. Era a melhor versão já vista do Flamengo, sobretudo defensivamente. Ganhou campeonato e Libertadores, tinha Arão, Gerson, Arrascaeta, Éverton Ribeiro; Diego Ribas ficava no banco. Por isso, também o nosso sucesso na base, foram 5 títulos nesse ano com esses sub-20 — explicou Maurício, sobre a falta de chance para Ríos no plantel principal.

Richard Ríos jogou futsal até os 18 anos e, após se destacar pela seleção da Colômbia em um campeonato no Rio de Janeiro, foi contratado para o sub-20 do Fla, em 2018. Ao total, disputou sete partidas pelo profissional, entre 2020 e 2021, antes de ser emprestado ao Mazatlán, do México, e depois vendido ao Guarani em 2022.

continua após a publicidade

Flamengo de olho na negociação 💰

O Flamengo, inclusive, tem direito a parte dos 30 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões na cotação atual) a serem pagos pelo clube português na contratação do colombiano. O meio-campista, cujo contrato com o Alviverde vai até dezembro de 2028, tem direitos econômicos divididos, e o Mais Querido possui 6,66% do passe do atleta. A maior parte é do Palmeiras (70%), enquanto o restante pertence ao Guarani (13,34%) e ao jogador e seu estafe (10%).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.