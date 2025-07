Show do Oasis atrasa chegada de reforço do Barcelona para a temporada

Atraso do show da banda Oasis impactou anúncio do Barcelona sobre Marcus Rashford

O show da banda Oasis atrasou os planos do Barcelona em anunciar seu mais novo reforço para o ataque. No último domingo (20), o grupo inglês reservou o espaço aéreo de Manchester e obrigou Marcus Rashford, do United, a viajar cerca de duas horas de carro para deixar a cidade e rumar para a Espanha. Porém, o jogador já está na Catalunha e seguirá os trâmites de assinatura de contrato e oficialização da transferência normalmente.

O Barcelona esperava a chegada de Marcus Rashford à cidade na tarde do domingo, mas, com o atraso, o atacante do Manchester United pousou na Catalunha às 21h30 no horário local. Na manhã desta segunda-feira (21), o inglês realizou os tradicionais exames médicos e posteriormente assinará contrato. Rashford será contratado por empréstimo de uma temporada com opção de compra fixada em 30 milhões de euros (R$ 195,3 milhões na cotação atual).

A título de informação, a banda Oasis retornou aos palcos depois de 15 anos e os irmãos Liam e Noel Gallegher são torcedores fanáticos do rival do United, o Manchester City, o que torna o atraso de Rashford ainda mais curioso.

Rashord em voo para Barcelona (Foto: Reprodução/Instagram)

Números e últimas temporadas de Rashford

Marcus Rashford oscilou bastante nas últimas temporadas, inclusive em números. Em 2022/23, por exemplo, o atacante marcou 30 gols no primeiro ano de Erik ten Hag no Manchester United. Já na temporada seguinte, o desempenho caiu consideravelmente: 10 gols em 47 jogos. Por fim, 2024/25 foi de altos e baixos para o jogador inglês, com um primeiro semestre ruim pelos Red Devils e desafenças com o novo comandante, Ruben Amorim. Dessa forma, Rashford foi emprestado ao Aston Villa, onde teve um crescimento interessante, com quatro gols e cinco assistências em 17 partidas.

