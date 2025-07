Toni Kroos sobre chegada ao Real Madrid: ‘Eu não era torcedor’

Um dos grandes ídolos do Real Madrid, Toni Kroos fez um discurso durante sua condecoração na ordem do mérito no Estado de Mecklemburg-Vorpommern e refletiu sobre sua jornada no clube merengue, relembrando uma foto sua espalhada em 2014, na qual, ainda criança, usava uma camisa do time. O lendário meio-campista, no entanto, afirmou que não era fã do clube.

Na ocasião, Kroos afirmou que, na foto, estava usando a camisa reserva do Real Madrid da temporada 2001/02. Prestes a chegar ao clube em 2014, a imagem foi vazada, e os torcedores merengues logo fizeram associações com sua ligação com o time - já que, na época, o alemão ainda nem era jogador profissional. Após a aposentadoria, o meio-campista revelou que não era torcedor do clube, mas que isso, de certa forma, o ajudou.

- Eu estava usando uma camisa do Figo do Real Madrid. Não sabia na época o quanto isso me ajudaria. Eu não era torcedor do Real Madrid, mas aquela foto saiu nas redes sociais. E, claro, todos os torcedores do Real Madrid estavam dizendo: 'O Kroos é torcedor do Real Madrid; ele tem uma camisa do Real Madrid desde os sete anos.' Não era verdade, mas a foto me ajudou - confessou o alemão.

Toni Kroos em despedida pelo Real Madrid no Santiago Bernabéu (Foto: AFP)

Na verdade, Toni Kroos revelou que sua torcida era por outro grande time alemão - e, para surpresa, não era o Bayer Leverkusen nem o Bayern de Munique, clubes que ele defendeu em sua carreira. Era o Werder Bremen, equipe que viveu uma era de ouro na infância do jogador, conquistando diversos títulos domésticos, além da Recopa Europeia de 1991/92.

De não ser fã a se tornar uma lenda; Kroos fez história no Real Madrid

Mesmo, inicialmente, não sendo um adepto do Real Madrid, a foto, por ironia do destino, o ajudou em sua chegada aos Blancos. Com a camisa merengue, Kroos se transformou em uma lenda, colocando seu nome na história do clube.

O jogador, que atuou por Leverkusen e Bayern de Munique, chegou ao time espanhol em 2014 e disputou 465 partidas. Entre suas maiores conquistas, estão cinco títulos da Champions League, além de quatro La Ligas, uma Copa do Rei, quatro Supercopas da Europa e cinco Mundiais de Clubes.

Entenda a condecoração de Toni Kroos

A trajetória de Kroos fora dos gramados também tem rendido reconhecimento. Em sua terra natal, o ex-jogador foi agraciado com a ordem do mérito do Estado de Mecklemburg-Vorpommern, honraria concedida por seu engajamento social na região.

A homenagem foi entregue pela primeira-ministra do estado, Manuela Schwesig, em um estádio na cidade de Greifswald - onde Kroos nasceu e jogou até os 12 anos. Schwesig destacou o impacto do trabalho realizado pela fundação criada pelo jogador em 2015, voltada ao apoio de crianças gravemente doentes e suas famílias. A instituição também colabora com a medicina universitária local, reforçando o vínculo de Kroos com sua comunidade de origem.

