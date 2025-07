Real Madrid tenta evitar ‘guerra’ salarial entre Vini Jr e Mbappé

O Real Madrid tenta evitar uma "guerra" salarial entre Vini Jr, Mbappé e Bellingham, enquanto negocia a renovação do brasileiro. O clube não quer o início de uma briga de egos entre os três principais nomes do elenco, segundo o "As".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Real Madrid iniciou os contatos para uma renovação com Vini Jr, que tem contrato com a equipe merengue até junho de 2027. O brasileiro também tem interesse em permanecer, mas quer cobrar um salário que esteja de acordo com as suas conquistas nos últimos anos.

continua após a publicidade

Atualmente, Vini Jr recebe cerca de 15 milhões de euros (R$ 96,8 milhões) por ano e pretende elevar o salário na próxima renovação. Caso o brasileiro ultrapasse essa barreira, o camisa sete estaria com um salário superior ao de Mbappé, por exemplo.

O entorno de Vini Jr entende que Mbappé recebeu um valor de bônus considerável em sua transferência para o Real Madrid, o que poderia ser considerado como uma espécie de salário oculto. Nesse sentido, o brasileiro cobra uma valorização restando apenas dois anos para o fim de seu vínculo.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.