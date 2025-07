Wesley está cada vez mais próximo de deixar o Flamengo. Após ficar no banco de reservas no clássico contra o Fluminense, o jogador vive semana decisiva para definir seu futuro. Afinal, a Roma tem negociações avançadas com a diretoria pela compra do lateral-direito de 21 anos.

Devido à movimentação, o "Corriere dello Sport", da Itália, repercutiu a ausência do defensor entre os 11 titulares utilizados na 15ª rodada do Brasileirão. Em virtude do interesse da Roma, o veículo destaca que "ele está pressionando fortemente por uma transferência, e a confirmação vem de Filipe Luís, que se manifestou sobre a situação".

— Já passei por essa situação que ele está passando, a ansiedade de saber o que vai acontecer com o futuro da vida dele. Não é só a carreira. O jogador fica ansioso, apreensivo e eu noto isso que não está com a melhor cabeça para jogar. Mesmo assim, ele se colocou à disposição da equipe se precisasse, conversei com ele e está bem. Mas obviamente não é fácil se concentrar em tudo que está na cabeça dele. Estou tentando ajudar da melhor forma possível. Existe a possibilidade real (da saída). E, se isso acontecer, vamos tentar a reposição. Mas é um assunto da diretoria — disse Filipe, em entrevista coletiva pós-jogo, no recorte analisado pelo jornal italiano.

Situação de Wesley no Flamengo 🔴⚫

Inicialmente, a cúpula rubro-negra recusou a oferta de 22 milhões de euros (R$ 143 milhões), divididos em valores fixos e com bônus por metas. Agora, os italianos ofereceram o valor desejado pelo Flamengo: 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) por Wesley. Anteriormente, a reportagem do Lance! apurou que o Flamengo projetou o mesmo valor. Com o valor almejado na mesa do Flamengo, a tendência é que o negócio seja sacramentado nos próximos dias.

Apesar do desejo de se transferir de imediato para a Roma, Wesley se manteve à disposição para o clássico contra o Fluminense, após reunião com a comissão técnica e o departamento de futebol. Ainda assim, o técnico Filipe Luís optou por não o utilizar na partida. O uruguaio Varela foi escalado no lado direito da defesa, enquanto Léo Pereira foi improvisado na lateral-esquerda.

