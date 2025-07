Real Madrid monitora situação de Bola de Ouro no mercado

Com dificuldade de encontrar uma reposição à altura de Toni Kroos, que se aposentou ao fim da última temporada, o Real Madrid monitora a situação de Rodri, atual vencedor da Bola de Ouro. Mesmo com as operações no mercado paralisadas, o volante do Manchester City seria a exceção para desembolsar mais de 100 milhões de euros (R$ 646,4 milhões na cotação atual) em um reforço.

Segundo o jornal "As", da Espanha, as saídas de Alaba e Rodrygo abriria caixa para mais uma grande contratação no verão europeu. A expectativa é de uma entrada de entre € 80 milhões e € 100 milhões pelo brasileiro. Apesar da solicitação de Xabi Alonso por um zagueiro e outro meio-campista, Florentino Pérez só moveria fundos por um jogador como Rodri.

Com a eliminação do Mundial de Clubes, somada à saída de Luka Modric e a dificuldade de substituir Toni Kroos, o técnico solicitou a chegada de um "camisa 5" para ser o organizador de sua equipe. Atualmente, são opções merengues para o meio-campo: Tchouameni, Fede Valverde, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga e Arda Güler, que vem sendo utilizado em uma função mais recuada.

Dessa forma, o Real Madrid busca um meio-campista "maestro" para assumir protagonismo imediato no clube, e o atual vencedor da Bola de Ouro se encaixaria nesse perfil. Três jogadores estão no radar: Nicolò Barella (Inter de Milão), Enzo Fernández (Chelsea) e Alexis Mac Allister (Liverpool). No entanto, todos são considerados peças-chave em seus clubes e possuem contratos longos.

Rodri, volante do Manchester City, foi eleito melhor do mundo na temporada 2023/24 (Foto: Franck Fife/AFP)

Fora dos gramados durante oito meses após ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho (LCA), Rodri tem valor de mercado equivalente a 90 milhões de euros, mas a avaliação pode cair caso o jogador não renove com o Manchester City, e a equipe decida negociá-lo. O volante espanhol tem contrato até 2027.

Gastos do Real Madrid na janela

Mesmo com a capacidade financeira reconhecida, o fato de já ter contratado quatro jogadores é uma questão a mais para "paralisar" o mercado merengue. O clube já desembolsou 163 milhões de euros (cerca de R$ 1 bilhão de reais na cotação atual) nos seus quatro reforços, sendo que Arnold custou o valor 'simbólico' de 10 milhões de euros (R$ 64,6 milhões) para jogar o Mundial de Clubes.

