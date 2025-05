Torcedores criticam titular do Manchester United em final da Europa League

O Manchester United saiu atrás do placar na final da Europa League. A equipe do técnico Ruben Amorim decide a taça do torneio europeu contra o Tottenham, nesta quarta-feira (21) , no Estádio San Mamés, na Espanha. Após os primeiros 45 minutos iniciais do confronto, o goleiro Onana, dos Red Devils, foi bastante criticado nas redes sociais.

O atleta foi alvo de críticas por não conseguir defender o arremate que originou o gol do time adversário. O tento aconteceu aos 42 minutos da primeira etapa. Na ocasião, Brennan Johnson aproveitou um desentendimento na marcação do setor defensivo do United para marcar. A finalização do atacante aconteceu após uma disputa com Luke Shaw na pequena área.

Na jogada, Onana não teve reação para impossibilitar o gol adversário. Com um reflexo pouco preciso, o arqueiro acabou se movimentando tardeamente no lance, e por isso, acabou tocando na bola só depois dela cruzar o plano de gol. O lance gerou críticas nas redes sociais.

