Na pré-lista da Seleção, Richarlison manda recado para Ancelotti

Richarlison é o primeiro brasileiro a ser campeão na história do Tottenham. Nesta quarta-feira (21), o clube londrino bateu o Manchester United por 1 a 0 e conquistou a Europa League, o terceiro título europeu para a galeria do clube. Protagonista e presente na pré-lista da Seleção Brasileira de Ancelotti, Richarlison falou sobre o momento e analisou a chegada do italiano para a "CazéTV".

Nem Lucas Moura - que comemorou muito o título desta quarta-feira (21) - nem Paulinho, nem Emerson Royal. O primeiro campeão brasileiro da história do Tottenham é Richarlison. Com atuação de bastante sacrifício na marcação, o brasileiro avaliou a conquista e sua fase.

— Muitos se perguntaram por que eu inicei o jogo, e não o Son. Mas isso vem do trabalho do dia a dia. Aproveitei bem a oportunidade que o treinador me deu na semifinal. Na final, pude ser titular novamente e contribuir com a vitória. Então, é parabenizar toda a equipe. Foi um ano bastante conturbado, mas no final deu tudo certo — afirmou o atacante após o título em conversa com a "CazéTV".

Richarlison ainda falou sobre Ancelotti e mandou recado para o técnico, com quem já trabalhou no Everton, além de comentar sobre sua presença na pré-lista da Seleção Brasileira.

— Espero ser convocado. Minhas duas melhores temporadas na europa foram com o Ancelotti no Everton. É esperar para ver o que vai acontecer. Se eu voltar agora, vou estar muito feliz e entregar o meu máximo com a Camisa Amarela.

Perguntado sobre como Ancelotti pode ajudar na Seleção, Richarlison afirmou que o italiano impõe mais respeito.

— Os jogadores vão respeitar mais, porque é um cara vencedor. Os jogadores sabem que o Ancelotti sabe o caminho da vitória. Então os jogadores vão correr mais dentro de campo e suar mais a camisa — completou Richarlison.

Fora por boa parte desta temporada por lesão, o brasileiro fez 23 jogos e marcou cinco gols, contribuindo com duas assistências. Destes, foram um gol e uma assistência na Europa League. O atacante sonha com uma nova chance na Seleção Brasileira após o anúncio de Ancelotti.

Como foi a partida que deu o título ao Tottenham de Richarlison?

Tottenham comemora gol contra o Manchester United na decisão da Europa League (Foto: Josep LAGO / AFP)

Depois de 17 anos, o torcedor do Tottenham finalmente pode gritar "É campeão!". Nesta quarta-feira (21), o time londrino venceu o Manchester United por 1 a 0 e foi campeão da Europa League. O jogo foi realizado no Estádio San Mamés, em Bilbao (Espanha), e teve gol de Johnson. O último título do Tottenham havia sido em 2008, na Copa da Liga Inglesa contra o Chelsea. Já o United concretiza uma de suas piores temporadas na história do clube.

