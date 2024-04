Arsenal só venceu dois dos últimos seis embates com o Brighton (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 07:00 • Brighton (ING)

Neste sábado (6), às 13h30 (horário de Brasília), o Arsenal de Mikel Arteta visita o Brighton no Amex Stadium, na cidade de Brighton & Hove (ING), em jogo válido pela 32ª rodada da Premier League. Os Gunners, vice-líderes da competição, podem assumir a liderança em caso de triunfo e um tropeço do líder Liverpool. Já os Seagulls, com certa oscilação, vêm em nono, sonhando com vagas continentais. O jogo terá transmissão do Star+.

✅ FICHA TÉCNICA

Brighton x Arsenal

32ª rodada - Premier League



🗓️ Data e horário: sábado, 6 de abril de 2024, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Amex Stadium, em Brighton & Hove (ING)

📺 Onde assistir: Star+

🟨 Arbitragem: John Brooks (árbitro); Lee Betts e Dan Robathan (auxiliares); Keith Stroud (quarto árbitro); Robert Jones e Simon Long (VAR)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRIGHTON (Técnico: Roberto De Zerbi)

Bart Verbruggen; Tariq Lamptey, Lewis Dunk, Jan Paul van Hecke e Pervis Estupiñán; Carlos Baleba e Pascal Gross; Simon Adingra, Jakub Moder e Julio Enciso; Danny Welbeck



❌ Desfalques: Evan Ferguson, Adam Webster, Solly March, Kaoru Mitoma, Billy Gilmour, Jack Hinshelwood e James Milner (lesionados); Ansu Fati (opção técnica)



ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães e Jakub Kiwior; Martin Odegaard, Jorginho e Declan Rice; Bukayo Saka, Kai Havertz e Gabriel Martinelli



❌ Desfalque: Jurrien Timber (lesionado)

Jesus marcou um dos gols da vitória do Arsenal sobre o Brighton no primeiro turno (Foto: Glyn KIRK / AFP)