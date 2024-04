Ator de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ torce para Ponte Preta? Saiba qual é a campanha em cima do ‘Greg’

Campanha está sendo movimentada pela própria Ponte Preta (Foto: Reprodução/ Ponte Preta)







Escrito por Izabella Giannola • Publicada em 05/04/2024 - 13:39 • São Paulo (SP)

Vincent Martella, ator que interpreta o famoso Greg de 'Todo Mundo o Chrsi' - a famosa série de humor -, está viralizando em uma campanha que está sendo movimentada tanto por torcedores quanto por fãs da série de humor, que é tão famosa no Brasil. O que chama atenção é que os dois protagonistas desta campanha, além do ator, está a equipe da Ponte Preta, time do interior paulista.

Tudo isso por conta de um meme. Este, que surgiu após uma montagem feita há mais de dez anos, na qual os integrantes da série aparecem com camisas de clubes diferentes.

E na montagem, o 'Greg' aparece justamente com a camisa da Ponte Preta. O que impulsionou foi a relação que o ator começou a desenvolver com os fãs brasileiros, quando Vicent compartilhou uma foto com uma camisa escrita 'Sou famoso no Brasil'.

Com a identificação, os fãs puxaram um levante para ele passar, em números de seguidores, o ator que fez Chris, o protagonista. Deu certo. Agora, a campanha, abraçada até pela Ponte Preta, é outra:

- Veste o Manto, Greg - diz a campanha que está movimentando as redes sociais.

Quanto a uma visita no Brasil, o ator disse que deve estar presente na CCXP, evento de cultura pop, no final do ano.

Veja a campanha da Ponte Preta: