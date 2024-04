Meligeni: ‘É uma baita injustiça o que estão fazendo com a Bia Haddad’

Bia Haddad vive momento conturbado no tênis (Foto: Martin Keep/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/04/2024 - 14:47 • São Paulo (SP)

Em entrevista ao site "TenisBrasil", o ex-tenista Fernando Meligeni comentou sobre o momento de Beatriz Haddad Maia e disse que a atleta está sendo injustiçada. Ele ainda contou que tem constante contato com a paulistana e seu treinador, principalmente quando estão no Brasil.

- Toda vez que a Bia volta (para o Brasil), tenho um contato muito próximo com (Rafael) Paciaroni (técnico de Bia) e com ela, vou treinar com ela, converso, bato papo, às vezes nos falamos por WhatsApp e estou sabendo das coisas que estão acontecendo. Sinceramente, acho uma baita de uma injustiça o que estão fazendo. A gente fica anos torcendo para que alguém chegue e a primeira coisa que a gente faz quando isso acontece é tentar destruir, tentar encontrar um pelo em ovo - disse.

- A gente acha normal o Alcaraz não ser do nível que ele já foi, mas qual a diferença da Bia para o do Alcaraz? É uma coisa muito parecida. Alcaraz é um cara que ganha todos os torneios e agora perdeu alguns nas quartas de final. A Bia chegava na semi e agora levou algumas primeiras rodadas, mas está 13ª do mundo. O Paciaroni botou ela nos últimos anos como 13 do mundo no pior ranking e tem gente pedindo a cabeça dele, sem nenhum tipo de argumento. Ela precisa de um cara melhor… quem ? As pessoas sabem o que é tênis, que, no tênis, jogador e técnico são uma coisa só? Não tem nada a ver com eficiência - continuou o ex-top 25 e semifinalista de Roland Garros em 1999.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Por fim, Meligeni afirmou que tem certeza que a brasileira voltará a vencer e dar alegrias aos brasileiros em breve.

- A menina é número 13 do mundo, então se ela está mal, eu sou o que? Podemos criticar, está jogando mal, mas daí a fazer uma caça às bruxas... eu acho demais. Ela vai jogar bem, vai dar muita alegria. Está em um momento de incerteza, que todo mundo tem, mas daqui a pouco volta a vencer - completou.

➡️ Em partida irregular, Bia Haddad é eliminada por tenista russa nas oitavas em Charleston

Bia Haddad soma sete derrotas nos últimos dez jogos e soma uma semifinal na temporada. Ela disputa a Billie Jean King Cup a partir do próximo final de semana.