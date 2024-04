Troca de mensagens aponta esquema de Dudu, do Palmeiras, para evitar partilha de bens, revela site

Dudu em ação pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Publicada em 05/04/2024 - 14:38 • São Paulo (SP)

Troca de mensagens entre funcionários de Dudu, do Palmeiras, a qual o "g1" teve acesso, aponta um esquema para evitar a partilha de bens entre o jogador e a ex-companheira Mallu Ohana. De acordo com a reportagem, ela assinou um documento sobre os bens sem saber do conteúdo. A partilha foi definida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP).

Segundo o "g1" apurou com pessoas próximas ao casal, as escrituras públicas de declaração de união estável e pacto antenupcial, que estabelece um regime de separação total de bens, teriam sido assinadas por Mallu dentro do Centro de Treinamento (CT) do Palmeiras em janeiro de 2019. Na época, Dudu ainda estava com a companheira, mas pensava em se separar, conforme revelou a reportagem.

A defesa de Mallu informou ao "g1" que o caso corre sob segredo de justiça, mas afirmou que recebeu com surpresa a informação sobre a indução ao erro nas escrituras.

Em nota, a defesa de Dudu disse que as afirmações expostas não traduzem as decisões judiciais proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que entendeu como legítimo o Pacto de Separação Total de Bens, reconhecendo a sua validade a partir da data da celebração.

Ainda na nota os advogados disseram que a ex-mulher do jogador renunciou ao direito de realizar provas porque sabe ter sido legítima e válida a escritura, e que "os episódios de acusações mútuas, todas sem sentido, estão superados no processo judicial".