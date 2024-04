Alvo do Liverpool para substituir Klopp fala sobre possível ida

Rúben Amorim lidera o Campeonato Português com o Sporting (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/04/2024 - 11:45 • Lisboa (POR)

Segundo informações de Fabrizio Romano, Rúben Amorim, treinador do Sporting Lisboa e novo favorito à assumir o cargo técnico do Liverpool, comentou sobre a possível ida aos Reds e desconversou sobre saída de Portugal.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Não posso garantir que ficarei no Sporting na próxima época. Não posso dizer isso como Xabi Alonso fez. Temos tempo para discutir o meu futuro, faremos isso no momento certo. Agora, o foco é em ganhar títulos e depois veremos o que acontece - disse o técnico português, sobre possível ida ao Liverpool.

No podcast Here We Go, Fabrizio Romano divulgou atualizações envolvendo Liverpool e Amorim e descreveu elas como "notícias muito positivas".

(Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

- Ele é muito apreciado em toda a Europa, muitos clubes como ele e outros clubes da Premier League demonstraram o seu apreço por Amorim. O Liverpool está realmente interessado. Eles já tiveram alguns contatos sendo formados sobre a situação das cláusulas. A cláusula de rescisão de Amorim com o Sporting é de 30 milhões de euros (25,8 milhões de libras) para outros clubes portugueses, mas para clubes estrangeiros é menos do que isso - afirmou Romano.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Depois que Xabi Alonso saiu do mercado, Amorim emergiu como o principal favorito para suceder Jürgen Klopp no Liverpool. O português de 39 anos é o número um para comandar o atual líder da Premier League pela temporada que vem fazendo com o Sporting. A equipe de Lisboa lidera o Campeonato Português, um ponto a frente do Benfica, e classificou-se para a final da Taça de Portugal.