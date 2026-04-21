Brighton atropela e aumenta crise do Chelsea na Premier League

O Brighton venceu o Chelsea em confronto direto na briga por posições na tabela de classificação da Premier League. As equipes se enfrentaram pela 34ª rodada, e os Seagulls superaram os Blues por 3 a 0, nesta terça-feira (21), em confronto marcado pela dominância do time da casa. Kadıoğlu, Hinshelwood e Welbeck marcaram os gols do triunfo.

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Com o resultado, o Brighton passou o Chelsea na tabela e assumiu o sexto lugar, entrando na zona de classificação para a Europa League, enquanto os Blues descem para o sétimo posto, posição que garante vaga para a Conference League. Com 48 pontos, o Chelsea pode ser ultrapassado por outras quatro equipes ainda nesta rodada: Brentford, Bournemouth, Everton e Sunderland.

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Sem Estevão e João Pedro, lesionados, e Andrey Santos, que não saiu do banco de reservas, o Chelsea chegou a marca de cinco jogos seguidos sem marcar na Premier League - números que preocupam os Blues nessa reta final de Premier League.

Como foi o jogo entre Brighton x Chelsea?

Em início eletrizante, o Brighton abriu o placar aos três minutos. Após grande jogada que terminou com um chute perigoso de Mitoma, a bola foi para escanteio. Na cobrança, o lateral Kadıoğlu colocou o time da casa na frente.

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Brighton venceu o Chelsea pela 34° rodada da Premier League (Foto: GLYN KIRK/AFP)

No começo da segunda etapa, o Chelsea até ameaçou uma melhora, tendo mais volume de jogo, mas logo aos dez minutos do segundo tempo, o Brighton aproveitou um contra-ataque puxado por Minteh e Rutter e ampliou o placar com Hinshelwood. Mesmo com o placar confortável, os donos da casa mantiveram o ritmo, e chegaram com perigo mais duas vezes com o autor do primeiro gol, Kadıoğlu, parando em boas defesas de Robert Sánchez.

Nos minutos finais, o Brighton marcou mais um com o veterano Danny Welbeck. O jogador saiu do banco de reservas e deixou a sua marca: 3 a 0.

O que vem por aí?

O Chelsea vive uma semana de preparação para uma decisão, no Domingo o time enfrenta o Leeds em um confronto pela semifinal da FA Cup. O Brighton só volta a campo na outra semana, no sábado, dia 2 de maio, em uma partida contra o Newcastle, pela 35ª rodada da Premier League.

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