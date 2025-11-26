Brasileiros fora! Confira a escalação do Real Madrid contra o Olympiacos na Champions League
Vini Jr é titular; Rodrygo e Endrick são opções no banco de reservas de Xabi Alonso
O Real Madrid visita o Olympiacos, na Grécia, nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), em partida válida pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Para o confronto, o técnico merengue Xabi Alonso já definiu o onze inicial para a missão de recolocar a equipe nas primeiras posições da tabela.
O Real Madrid já contava com desfalques confirmados no setor defensivo, que nem viajaram à Grécia, incluindo o goleiro titular Thibaut Courtois e os zagueiros Dean Huijsen, Éder Militão, Antonio Rüdiger e David Alaba.
Nesse cenário, a equipe entra em campo com a seguinte escalação: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Vini Jr; Kylian Mbappé.
Assim como a estrela Jude Bellingham, os brasileiros Rodrygo e Endrick viajaram e permanecem como opção no banco de reservas.
O Olympiacos, por sua vez, é escalado pelo técnico José Luis Mendilibar com Konstantinos Tzolakis; Rodinei; Panagiotis Retsos; Lorenzo Pirola; Francisco Ortega; Christos Mouzakitis, Dani García; Gelson Martins; Chiquinho; Daniel Podence; Ayoub El Kaabi.
Real Madrid em 2025/26 🔢
O Madrid viaja a Pireu com a missão de fazer história, em busca de sua primeira vitória contra o Olympiacos em solo grego: uma derrota e três empates nos confrontos anteriores.
Apesar de liderar a La Liga com 32 pontos em 13 rodadas, resultado de 10 vitórias, dois empates, uma derrota e 28 gols marcados contra 12 sofridos, a equipe atravessa um momento de turbulência, sem vencer há três partidas, incluindo tropeços contra Rayo Vallecano e Elche no cenário doméstico, além da derrota para o Liverpool em seu último compromisso continental.
Na Champions, ocupa a nona posição após quatro rodadas — nove pontos, três vitórias, uma derrota — e um saldo de oito gols feitos e dois contra.
