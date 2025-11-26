menu hamburguer
Brasileiros fora! Confira a escalação do Real Madrid contra o Olympiacos na Champions League

Vini Jr é titular; Rodrygo e Endrick são opções no banco de reservas de Xabi Alonso

Pedro Ernesto
Dia 26/11/2025
15:45
Vini Jr conversa com Xabi Alonso durante jogo entre Liverpool e Real Madrid, pela Champions League
imagem cameraVini Jr conversa com Xabi Alonso durante jogo entre Liverpool e Real Madrid, válido pela Champions League 2025/26 (Foto: Paul Ellis/AFP)
Real Madrid visita o Olympiacos, na Grécia, nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), em partida válida pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Para o confronto, o técnico merengue Xabi Alonso já definiu o onze inicial para a missão de recolocar a equipe nas primeiras posições da tabela.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Real Madrid já contava com desfalques confirmados no setor defensivo, que nem viajaram à Grécia, incluindo o goleiro titular Thibaut Courtois e os zagueiros Dean Huijsen, Éder Militão, Antonio Rüdiger e David Alaba.

Nesse cenário, a equipe entra em campo com a seguinte escalação: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Vini Jr; Kylian Mbappé.

Assim como a estrela Jude Bellingham, os brasileiros Rodrygo e Endrick viajaram e permanecem como opção no banco de reservas.

Jude Bellingham, do Real Madrid, comemora gol marcado em partida válida pela Champions League 2025/26 (Foto: Thomas Coex/AFP)

O Olympiacos, por sua vez, é escalado pelo técnico José Luis Mendilibar com Konstantinos Tzolakis; Rodinei; Panagiotis Retsos; Lorenzo Pirola; Francisco Ortega; Christos Mouzakitis, Dani García; Gelson Martins; Chiquinho; Daniel Podence; Ayoub El Kaabi.

Real Madrid em 2025/26 🔢

O Madrid viaja a Pireu com a missão de fazer história, em busca de sua primeira vitória contra o Olympiacos em solo grego: uma derrota e três empates nos confrontos anteriores.

Apesar de liderar a La Liga com 32 pontos em 13 rodadas, resultado de 10 vitórias, dois empates, uma derrota e 28 gols marcados contra 12 sofridos, a equipe atravessa um momento de turbulência, sem vencer há três partidas, incluindo tropeços contra Rayo Vallecano e Elche no cenário doméstico, além da derrota para o Liverpool em seu último compromisso continental.

Na Champions, ocupa a nona posição após quatro rodadas — nove pontos, três vitórias, uma derrota — e um saldo de oito gols feitos e dois contra.

