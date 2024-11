Torcedores de Barcelona e Atlético de Madrid cantam para Vini Jr: ‘Bola de Praia’

Vini Jr em ação pelo Real Madrid na derrota por 4 a 0 para o Barcelona em La Liga (Foto: Oscar del Pozo/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 12:17 • Madri (ESP)

Após Vini Jr ficar em segundo lugar na Bola de Ouro, o brasileiro foi alvo de ironia das torcidas de Barcelona e Atlético de Madrid na 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

No último fim de semana, o Barcelona venceu o dérbi da Catalunha contra o Espanyol por 3 a 1, enquanto o Atlético de Madrid bateu o Las Palmas por 2 a 0. A música formada pela letra "Bola de praia! Vinicius, Bola de Praia", foi cantada pelas duas torcidas em suas respectivas partidas. Enquanto isso, o Real Madrid não jogou na rodada, por conta do desastre natural que aconteceu em Valência, na Espanha.

No dia 28 de outubro, Vini Jr e o elenco do Real Madrid não compareceram à cerimônia da Bola de Ouro. O brasileiro ficou em segundo lugar, enquanto Rodri, do Manchester City, levou o prêmio.

Veja os cânticos sobre Vini Jr das torcidas rivais do Real Madrid na rodada:

A volta por cima de Vini Jr

Vini Jr volta a campo pela primeira vez após a perda da Bola de Ouro nesta terça-feira (5), contra o Milan, em duelo válido pela quarta rodada da Fase de Liga da Champions League. Na temporada 2024/25, o brasileiro é destaque do Real Madrid novamente, com oito gols e sete assistências em 15 jogos.

Vini Jr ainda tem chance de ser coroado com o prêmio de melhor jogador do mundo pelo desempenho dele no ano na premiação anual da Fifa, ainda sem data marcada.