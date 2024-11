Filho de Simeone é acusado de racismo na quarta divisão espanhola

Jogador atua no Rayo Majadahonda desde 2024 (Foto: Reprodução/Instagram @giansimeone)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 13:32 • Madrid (ESP)

Gianluca Simeone, filho de Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, foi acusado de racismo na Espanha. Em partida da quarta divisão espanhola, realizada no domingo (3), o jogador teria insultado o adversário Julio Martínez, do Guadalajara, durante a derrota por 3 a 0.

Gianluca Simeone é reserva do Rayo Majadahonda e entrou em campo aos 25 minutos do segundo tempo. Nos acréscimos da partida, Julio Martínez acusou o jogador, e a partida ficou paralisada para que o árbitro de campo, Thierry Torres Rodríguez, se comunicasse com o delegado da partida. Na súmula, insultos racistas foram expostos.

- Tive que ativar o protocolo de insultos racistas, porque o jogador de número 18 do Guadalajara, Julio Rafael Martínez Escorcia, me comunicou que o atleta de número 9 do Rayo Majadahonda, Gianluca Simeone Baldini, usou os seguintes termos: "Maldito macaco, negro de merda". A partida ficou parada por aproximadamente dois minutos - escreveu o árbitro.

Após a acusação, Simeone se pronunciou por meio da sua conta pessoal do Instagram. No texto, o jogador negou que tenha discriminado o rival.

- Depois de ler o relatório do árbitro, quero deixar muito claro que as acusações feitas por um rival contra mim são completamente falsas e que em nenhum momento proferi insultos racistas a ninguém - relatou Simeone.

Quem é?

Gianluca é um dos quatro filhos do técnico Diego Simeone, ao lado de Giuliano, Giovanni e Valentina. O atacante de 26 anos iniciou a carreira no River Plate, da Argentina, e rodou por times de menor expressão até chegar ao Rayo Majadahonda, em 2024. O jogador já foi flagrado provocando torcedores do Real Madrid, com um gesto de banana, contra o Atlético de Madrid.