Brasileiro retorna à comissão técnica do Barcelona

Aposentado desde 2024, Thiago Alcântara decidiu integrar a comissão técnica de Hansi Flick no Barcelona. Formado em La Masia, o hispânico-brasileiro retorna ao clube catalão, mas não há maiores informações sobre o papel específico que o ex-jogador irá desempenhar em sua volta ao futebol espanhol.

Thiago participou do futebol do clube catalão durante a pré-temporada 2024/25 na posição de auxiliar técnico do mister alemão. Segundo a imprensa espanhola, o ex-jogador foi um elo importante entre o estreante treinador e o elenco do Barça. Contudo, além de ter que retornar à Inglaterra por questões físicas, o multicampeão ainda precisava da licença adequada para poder exercer oficialmente o cargo. O estágio foi um ponto de partida para a carreira à beira do campo.

Inicialmente previsto para janeiro deste ano, o reingresso do ex-meia na comissão técnica do Barcelona foi adiado devido ao calendário de competições do clube. A decisão foi postergada para o início da próxima temporada, considerado um momento mais adequado para a integração. As informações são do jornal "Mundo Deportivo", da Catalunha.

Thiago Alcântara e sua volta para casa

A boa relação com o novo treinador dos Culés facilitou o retorno do espanhol ao clube catalão. Nos tempos de Bayern de Munique, ambos trabalharam juntos na temporada 2019/20, o alemão conquistou a tríplice coroa sob o comando da equipe bávara.

Conhecido pela sua qualidade técnica e entedimento de jogo no meio-campo, a familiaridade de Thiago com a cultura e estilo de jogo do Barcelona serão benéficas para o desenvolvimento dos jogadores mais jovens e para melhorar o desempenho geral da equipe.

Filho de Mazinho, tetracampeão do mundo em 1994 com a Seleção Brasileira, o craque tem raízes espanholas e retorna ao clube depois de 11 anos distante. Moldado e criado na La Masia, o craque fez 100 jogos pelo time profissional do Barça, somando 11 gols e 20 assistências.

